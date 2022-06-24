Рисовать, танцевать и даже найти работу: причины, чтобы пойти на День молодежи во Владивостоке

В организации участвуют более 40 ведомств и некоммерческих организаций. Из архива КП. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Праздник молодежи, который традиционно отмечают летом, в этом году будет особенно масштабным и шумным. Владивосток попал в число десяти городов, где проведут программу федерального уровня. Обещают звезд эстрады и десятки мероприятий, разделенных по секциям: каждый найдет что-то по душе на набережной Цесаревича 26 июня. Коннект с молодежью, уверены власти, удастся выстроить. Пресс-конференцию о деталях праздника провели в четверг, 23 июня, основные организаторы: представители мэрии Владивостока, Департамента по делам молодежи Приморья и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики.

С безопасностью строго

Из-за масштабной программы охват мероприятия, вероятно, перешагнет планку в десять тысяч человек, отметил Денис Астафуров, руководитель департамента по делам молодежи Приморья. Из-за этого нужна регистрация (отметим, билеты для всех бесплатны). Лучше пройти ее предварительно, но если желание посетить праздник придет внезапно, зарегистрироваться можно и непосредственно на набережной.

– На входе будут соблюдены все меры безопасности: изыматься будет и вода. Это требование силовых структур. Моменты, связанные со здоровьем, будут обсуждаться в частном порядке. Если что-то понадобится, мы предоставим. Конечно, организуют и фудкорт, – добавил спикер.

Повеселиться и найти работу

Гости праздника смогут посетить разные тематические площадки: музыка, юмор, карьера, возможности, добро и дружба, спорт, креатив. Для молодых специалистов предусмотрели «опцию» диалога с ведущими предприятиями о карьерных путях, льготах, сложностях начинающего стартапера. Денис Астафуров уточнил, что будет организована площадка с сотрудниками Центра содействия молодежи. Вероятно, на встрече появится и губернатор Приморья Олег Кожемяко.

– Мы в Корпорации развития Дальнего Востока топим за высшее образование на Дальнем Востоке. Верим в него. Бизнес вовлекается в эту историю [обучение новых специалистов], о чем мы и хотим рассказать. Отдельный блок посвящен как раз таки нашей Корпорации в пространстве карьера. Для тех, кто хочет открыть дело, бизнес на гектаре (дальневосточном, – прим. «КП»), – рассказал Гасан Гасанбалаев, замгендиректора АНО «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке».

С прессой встретилилсь представители правительства, мэрии и КРДВ. Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

На вопрос «Комсомольской правды – Владивосток» о том, сколько всего организаций заинтересованы в масштабном мероприятии, ответила Дарья Стегний, замглавы города по молодежной политике и культуре:

– Честно говоря, даже сложно подсчитать. Пальцев точно не хватит. Более 40 некоммерческих и государственных предприятий, спонсоров подключились к организации Дня молодежи во Владивостоке.

О музыке, граффити и космонавтах

В блоке «креатив» гости праздника могут посетить мастер-классы, посвященные рисованию, светодизайну и граффити. Проект во вовлечению этого сообщества рассматривался давно: творчество, подчеркнули спикеры, не должно становиться вандализмом. Лучше, если эта энергия пойдет в культурное развитие. Как отметила Дарья Стегний, уже несколько ребят, которые начинали «с улиц», стали профессионалами своего дела, теперь им нет нужды портить общественное имущество.

Для другой творческой сферы – музыки – подготовили молодежный форум. Там можно будет узнать много об истории сцены, продюсерских проектах и поделиться своими наработками.

Одной из ключевых приглашенных фигур станет летчик-космонавт Андрей Борисенко. Испытатель отряда Центра подготовки космонавтов имени Гагарина расскажет ребятам о своей нелегкой работе, а также о том, как исполнить заветную детскую мечту многих – улететь за пределы Земли.

Постскриптум

Стоит отметить, несмотря на огромное разнообразие ивентов на набережной Цесаревича, задействованы еще несколько площадок. Как писала «Комсомолка», приморцам организуют экскурсии и пешеходные прогулки «Лабиринты китайской Миллионки» с 12:00 до 18:30. Часть из них будет иммерсивной. Напомним: регистрироваться нужно заранее. Полная программа – на сайте.

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