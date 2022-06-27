Перевозивший сотни машин из Японии во Владивосток сухогруз «Ангара» продолжает гореть

В Японском море продолжает гореть российский сухогруз «Ангара». ФОТО: hokkoku.co.jp

В Японском море продолжается пожар на сухогрузе «Ангара», который загорелся 25 июня у берегов префектуры Исикава в 24 километрах к северо-западу от города Вадзима. Корабль под флагом Сьерра-Леоне направлялся во Владивосток из порта Фусики префектуры Тояма.

Как рассказал «Комсомольской правде – Владивосток» представитель Ространснадзора, на борту судна было 25 россиян, которых спасатели доставили в Японию. Так как сухогруз ходил под иностранным флагом, пока что нет оснований для расследования пожара.

– Всю информацию мы получаем от специалистов Страны восходящего солнца. Стоит ли судно на рейде или дрейфует, нам тоже пока неизвестно. На месте происшествия работают японские спасатели, поэтому на данный момент более конкретно информации от них не поступало.

Как сообщает газета «Хоккоку» со ссылкой на береговую охрану, пламя повредило каюты экипажа, грузовые палубы и внутренние отсеки «Ангары», где находились 570 машин, которые судно везло во Владивосток. По предварительным данным, источником пламени был один из автомобилей, который вспыхнул из-за технической неполадки. К моменту подхода катера береговой охраны шесть членов экипажа, который затем был полностью эвакуирован, еще пытались потушить пламя. Сейчас горящему судну на помощь пришло судно «Ольхон».

Как уже сообщала «КП», судно с грузоподъемностью 2682 тонны и длиной 115, 5 построили еще в 1995 году. По данным MarineTraffic, сейчас сухогруз почти не движется (скорость 1,7 узла) и по прежнему находится возле берегов Японии.

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