«Гонка Героев» в Приморье: ищите себя на фото, а мы расскажем, как это было

«Гонка героев» – соревнования, где официально можно валяться в грязи и прыгать по лужам. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

27 испытаний, две тысячи приморцев, одна победа – во Владивостоке прошла традиционная «Гонка Героев». Здесь соревнуются не только спортсмены, это мероприятие открывает новые возможности для всех желающих. Неважно, сидит ли человек в офисе, рисует картины или любит шумные вечеринки. Если есть тяга к здоровому образу жизни, каждый найдет что-то свое. Приморцы пришли преодолеть забег с препятствиями с друзьями и родственниками. Грязь, пот, лужи – не повод останавливаться, у всех одна цель – дойти до финиша.

Сильные руки – залог успеха на многих станциях гонки. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Перед любителями острых ощущений раскинулась восьмикилометровая трасса. «Рукоходы», «Эверест», водное испытание – лишь малая часть того, с чем пришлось столкнуться на пути. Своими впечатлениями от забега поделилась с корреспондентом «Комсомольской правды – Владивосток» участница соревнований Евангелина Махалова.

Водные испытания – одни из любимых у большинства участников. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

– Я участвую второй год подряд. Команду собрали из людей, которые мало знакомы, но в этом была особенная фишка. Мы все помогали друг другу, и другие участники забега тоже. Как и год назад, было очень много испытаний на руки, иначе говоря «рукоходы». Но мне больше всего понравились станции, где нужно было проползать под сеткой с водой.

Организация на высоте. Рядом находилась скорая помощь, у участников были отслеживающие браслеты на ногах, на случай, если станет плохо, чтобы их как можно скорее нашли. Всем выдали воды, ни про кого не забыли.

– Меня впечатлили новые испытания. Например, нужно было прыгнуть в воду с достаточно большой высоты. Адреналин зашкаливал. После каждой гонки получаешь какой-то новый жизненный урок. В этом году я в очередной раз убедилась, что окружение это очень важная составляющая в жизни человека. А еще не нужно бояться быть собой, кричите, смейтесь, обмазывайтесь грязью – на «Гонке героев» можно все! Даже катать лягушку в маленькой тележке, и такое было.

Грязь, лужи – не беда! Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Наш корреспондент оказался в эпицентре спортивных соревнований и застал одну из приятных частей мероприятия – награждение. Победителем соревнования в категории «Pro» стал Илья Иванов под номером 113. Он прошел трассу за 44 минуты и 1 секунду. Результаты других участников организаторы пока не опубликовали, наш корреспондент отправил запрос и ждет ответа, чтобы узнать имена самых спортивных приморцев этого года.

Основная цель участников не только дойти до финиша, но и получить яркие эмоции от соревнований. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

В спортивном мероприятии принимают участие люди разных возрастов. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Люди ценят «Гонку героев» за яркие эмоции. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

«Гонка героев» проходит во Владивостоке с 2015 года. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

В этих соревнованиях нужно быть готовым к тому, что придется искупаться. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Перед любителями острых ощущений раскинулась восьмикилометровая трасса. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Люди зовут участвовать друзей, родственников, коллег и знакомых. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

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