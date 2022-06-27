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27 июня 2022 9:24

«Тайга. Арсеньев. Узала»: жителям Приморья раскрывают секреты знаменитого исследователя Дальнего Востока

Во Владивостоке открылась выставка, посвященная Владимиру Арсеньеву
Екатерина МАКСИМОВА
На открытии выставки состоялась церемония торжественного гашения почтовой карточки.

На открытии выставки состоялась церемония торжественного гашения почтовой карточки.

Фото: Екатерина МАКСИМОВА

24 июня в Приморской картинной галерее в рамках Недели премьер к 150-летию Владимира Арсеньева открылась выставка под названием «Тайга. Арсеньев. Узала». Запах сосны, хищные глаза тигра, аудио-отрывки из книг выдающегося путешественника и писателя – это и многое другое могут увидеть, прочувствовать и услышать приморцы до 21 августа. Открытие выставки посетили губернатор Приморского края Олег Кожемяко и мэр Владивостока Константин Шестаков. Каждый выступил с торжественной речью и оставил свою подпись на одной из 300 почтовых карточек с изображением произведения Евгения Фомина «В.К. Арсеньев и Дерсу Узала».

Художники представили свои работы в разных жанрах.

Художники представили свои работы в разных жанрах.

Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Более 100 произведений из Оренбургского областного музея изобразительных искусств, Башкирского государственного художественного музея имени Нестерова, Хабаровского краевого музея имени Гродекова и других галерей страны презентовали гостям и жителям города. Но, что самое интересное, именно к открытию выставки талантливые приморские художники представили свои картины, посвященные Владимиру Арсеньеву и Дерсу Узала. Наш корреспондент пообщался с одним из творцов, чьи картины украсили выставку. И по счастливой случайности попал прямо в точку, ведь по словам художника, он и сам когда-то был «комсомольцем».

– Работы очень интересные ведь, казалось бы, к одной истории, одному герою, у всех разный подход. Такого человека, как Владимир Клавдиевич Арсеньев нельзя забывать. Я очень рад, что попал в группу художников, которых пригласили поучаствовать и подготовить свои работы для выставки. Для своего произведения я использовал не краски, а олово и термопластик. Я еще раз перечитал произведение Арсеньева «Встречи в тайге» перед тем, как приступить к работе, – поделился председатель Находкинского отделения Союза художников России Александр Шалагин.

Работы Александра Шалагина.

Работы Александра Шалагина.

Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Стоит отметить, что организаторы задумались над тем, чтобы показать: Арсеньев был человек леса, поэтому на входе гостей ждала экспозиция, напоминающая лесные заросли, а в зале можно было почувствовать ароматы елок и сосен. Маленькие веточки деревьев поместили в специальные колбы, открыв которые можно вдохнуть их аромат.

С помощью этих колб можно было почувствовать запахи леса.

С помощью этих колб можно было почувствовать запахи леса.

Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Директор Приморской государственной картинной галереи Алена Даценко отметила, что результат выставки восхитил организаторов. Мероприятие в очередной раз показало какие в Приморье разные, замечательные авторы и как они глубоко пропустили через себя эту тему и открыли многогранные стороны столь важной личности, которая внесла неоценимый вклад в изучение Дальнего Востока.

– Я думаю, было бы правильно «Встречи в тайге» ввести в обязательное изучение литературы в Приморском крае, да и в целом. Очень важно, чтобы из поколения в поколение передавалась память о таком великом человеке, – считает Олег Кожемяко.

Специально к этому событию ограниченным тиражом было выпущено всего 300 почтовых открыток.

Специально к этому событию ограниченным тиражом было выпущено всего 300 почтовых открыток.

Фото: Екатерина МАКСИМОВА

В конце мероприятия состоялась церемония торжественного гашения почтовой карточки. Главными героями открытки являются Владимир Арсеньев и Дерсу Узала, охотник, проводник и непосредственный участник исследований ученого. Экземпляров всего 300, поэтому, чтобы приобрести открытку, стоит поторопиться посетить выставку. Интересный факт: если отсканировать специальный QR-код на карточке, можно будет послушать рассказ знаменитого путешественника.

Выставка приурочена к празднованию 150-летия Арсеньева.

Выставка приурочена к празднованию 150-летия Арсеньева.

Фото: Екатерина МАКСИМОВА

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Культура: изобразительное искусство