«Тайга. Арсеньев. Узала»: жителям Приморья раскрывают секреты знаменитого исследователя Дальнего Востока

На открытии выставки состоялась церемония торжественного гашения почтовой карточки. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

24 июня в Приморской картинной галерее в рамках Недели премьер к 150-летию Владимира Арсеньева открылась выставка под названием «Тайга. Арсеньев. Узала». Запах сосны, хищные глаза тигра, аудио-отрывки из книг выдающегося путешественника и писателя – это и многое другое могут увидеть, прочувствовать и услышать приморцы до 21 августа. Открытие выставки посетили губернатор Приморского края Олег Кожемяко и мэр Владивостока Константин Шестаков. Каждый выступил с торжественной речью и оставил свою подпись на одной из 300 почтовых карточек с изображением произведения Евгения Фомина «В.К. Арсеньев и Дерсу Узала».

Художники представили свои работы в разных жанрах. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Более 100 произведений из Оренбургского областного музея изобразительных искусств, Башкирского государственного художественного музея имени Нестерова, Хабаровского краевого музея имени Гродекова и других галерей страны презентовали гостям и жителям города. Но, что самое интересное, именно к открытию выставки талантливые приморские художники представили свои картины, посвященные Владимиру Арсеньеву и Дерсу Узала. Наш корреспондент пообщался с одним из творцов, чьи картины украсили выставку. И по счастливой случайности попал прямо в точку, ведь по словам художника, он и сам когда-то был «комсомольцем».

– Работы очень интересные ведь, казалось бы, к одной истории, одному герою, у всех разный подход. Такого человека, как Владимир Клавдиевич Арсеньев нельзя забывать. Я очень рад, что попал в группу художников, которых пригласили поучаствовать и подготовить свои работы для выставки. Для своего произведения я использовал не краски, а олово и термопластик. Я еще раз перечитал произведение Арсеньева «Встречи в тайге» перед тем, как приступить к работе, – поделился председатель Находкинского отделения Союза художников России Александр Шалагин.

Работы Александра Шалагина. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Стоит отметить, что организаторы задумались над тем, чтобы показать: Арсеньев был человек леса, поэтому на входе гостей ждала экспозиция, напоминающая лесные заросли, а в зале можно было почувствовать ароматы елок и сосен. Маленькие веточки деревьев поместили в специальные колбы, открыв которые можно вдохнуть их аромат.

С помощью этих колб можно было почувствовать запахи леса. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Директор Приморской государственной картинной галереи Алена Даценко отметила, что результат выставки восхитил организаторов. Мероприятие в очередной раз показало какие в Приморье разные, замечательные авторы и как они глубоко пропустили через себя эту тему и открыли многогранные стороны столь важной личности, которая внесла неоценимый вклад в изучение Дальнего Востока.

– Я думаю, было бы правильно «Встречи в тайге» ввести в обязательное изучение литературы в Приморском крае, да и в целом. Очень важно, чтобы из поколения в поколение передавалась память о таком великом человеке, – считает Олег Кожемяко.

Специально к этому событию ограниченным тиражом было выпущено всего 300 почтовых открыток. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

В конце мероприятия состоялась церемония торжественного гашения почтовой карточки. Главными героями открытки являются Владимир Арсеньев и Дерсу Узала, охотник, проводник и непосредственный участник исследований ученого. Экземпляров всего 300, поэтому, чтобы приобрести открытку, стоит поторопиться посетить выставку. Интересный факт: если отсканировать специальный QR-код на карточке, можно будет послушать рассказ знаменитого путешественника.

Выставка приурочена к празднованию 150-летия Арсеньева. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

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