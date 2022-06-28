«Он может прыгнуть, но ты снимай»: приморцы поделились впечатляющими кадрами после встречи с тигром

Полосатая кошка показала свой гордый характер. Фото: Иван МАКЕЕВ

Приморье – это то место, где по пути домой вы можете встретиться с тигром. В таких ситуациях важно не провоцировать животное. Если вы увидели хищника, находясь в салоне авто, лучшее, что можете сделать, это полюбоваться им издалека и отправиться дальше. Так и поступили герои этой истории, поэтому теперь люди могут полюбоваться прекрасными кадрами с этим редким зверем. Встреча произошла в Кировском районе Приморского края.

– Медленно и вальяжно, как настоящий хозяин тайги, перешел дорогу, спрятался за бруствером и с любопытством наблюдал за нами. А после двинулся дальше по своим тигриным делам, – рассказывают авторы видео.

Хоть голос за кадром и кажется спокойным, мужчина предупреждает свою спутницу: «он может прыгнуть в любой момент, но ты снимай». К счастью, полосатая кошка лишь лениво обвела людей взглядом перед тем, как уйти.

Однако не все встречи с полосатым хищником проходят так спокойно, в прошлом году тигр загнал грибников на деревья и 40 минут стерег внизу. Все это время хищница угрожающе рычала, но закончилась эта история в Лазовском районе чудесным спасением.

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Все это время хищница угрожающе рычала, но закончилась эта история в Лазовском районе чудесным спасением (Подробнее..)