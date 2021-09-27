В Приморье тигр загнал грибников на деревья и 40 минут стерег внизу

В Лазовском районе тигрица напала на грибников, но они чудом выжили Фото: Михаил ФРОЛОВ

Этот поход за грибами два мужчины из села Соколовка в Приморье запомнят на всю жизнь. Гуляя по лесу, они встретили амурского тигра, спаслись от него чуть ли не киношным способом: залезли на деревья, где прождали 40 минут, пока хищник уйдет.

Мужчины отошли примерно на один километр от села. Вдруг услышали рычание и сразу полезли на деревья, стараясь не привлекать внимание тигра. Но тот не только заметил гостей, но и явно заинтересовался. Дикой кошке не понравилось присутствие чужаков на ее территории, она караулила их около часа.

Грибники переживали, что тигрица полезет на деревья за ними. «Она же все-таки кошка», - говорит один из них. Но, видимо, у хищницы были другие планы. Она долго очень громко и устрашающе рычала, но никаких попыток залезть на дерево не делала. Побегав вокруг деревьев, видимо, в какой-то момент забыла про людей и ушла.

Трудно представить, что чувствовали в этот момент грибники и с какой радостью вернулись домой. Одно дело встретить амурского тигра где-нибудь возле трассы, сидя в машине и снимая краснокнижную кошку в окошко. Другое - гуляя по лесу, вдали от поселка. Особенно, когда хищница проявляет нездоровый интерес и даже агрессию. В этой ситуации могло случиться все, что угодно. Но стоит отметить, мужчины совсем не растерялись, быстро сориентировались, как им поступить и дозвонились в охотнадзор. Корреспондент "КП-Владивосток" попытался узнать, что сейчас с тигрицей и грибниками.

- Мужчины молодцы, что позвонили нам. Они быстро убежали с места встречи с тигром, не дожидаясь, пока приедет отряд. Но на данный момент наши люди проводят в заповеднике проверку и выясняют почему животное вышло так близко к человеку, - сообщают в департаменте охотнадзора.

Напомним, что встречи с полосатыми хищниками стали достаточно частыми в последнее время. Редакция «КП-Владивосток» просит не провоцировать животных на нападение и не приближаться к ним специально ради редкой фотографии.

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