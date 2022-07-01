Построили город на спорной земле, но хорошо подобрали место: приморский историк рассказал, как возводили ворота Тихоокеанской России

В этом году, 2 июля, старому порту исполнится 162 года. Иллюстрация: Геннадий Турмов «Владивосток на почтовых открытках»

Владивосток овеян тайнами и загадками. Каждый уголок приморской столицы хранит истории о личностях и событиях разных эпох. В этом году, 2 июля, старому порту исполнится 162 года со дня его основания. Но ведь в 1860 году территория, на которой расположился город, вовсе не была русской. Кто основал Владивосток и заложил на самом краю Азии первые избы? Зачем на местных берегах такие мощные укрепления и кто претендовал на право построить главный порт на Тихом океане – расскажем в материале «Комсомольской правды».

Владивосток могли построить в Хасанском районе

– Миссия Владивостока для нашей Родины наиважнейшая, даже его название говорит о многом – «владеть Востоком». Но не назовут же таким амбициозным и нескромным именем какой-то простой населенный пункт!

По словам члена Русского географического общества и экскурсовода Артура Романенко, известного нам по материалу о подвигах жителей Приморья во времена Великой Отечественной войны, свое название военный пост получил с первого дня своего основания. Действующий тогда губернатор Восточной Сибири и Дальнего Востока Николай Муравьев-Амурский мыслил стратегически: слабозамерзающая и закрытая от штормов и непогоды бухта Золотой Рог, огромный остров Русский, защищающий подступы к гавани, незамерзающий Уссурийский залив – лакомый кусочек, чтобы обустроить в этом месте морской порт.

Главный российский порт на Тихом океане. Иллюстрация: из собрания Геннадия Турмова

– Таких точек в Приморском крае немного. Наши предки выбирали между несколькими вариантами, чтобы занять самое выгодное место для центрального порта России на Тихом океане. Первый вариант – залив Ольга, второй – залив Посьета и третий – бухта Золотой Рог.

Залив Ольга всем хорош. Просторная гавань, рядом тайга, лес – главный строительный материал, но есть также и проблема – огромный труднопроходимый скальный массив хребта Сихотэ-Алинь. Дневники экспедиций Владимира Арсеньева свидетельствуют: ходить по Приморью в тех краях было ой как непросто. Сложный рельеф не позволял дешево проложить к заливу железную дорогу (да и простую дорогу тоже). Затея оказалась сложнореализуемая, стоила огромных усилий и средств, в результате от нее отказались.

Развитие порта в заливе Посьета столкнулось со своими трудностями.

– Леса там нет практически вообще, поэтому строить не из чего, дерево надо возить. И, кстати, для военного поста Посьет лес возили впоследствии с острова Русского. К тому же он находится близко к границам, откуда теоретически могла возникнуть угроза с территории Китая. Там буквально рукой подать. Ну и строить дорогу туда через Хасанский район, через болота и сопки, тоже непросто.

Таким образом Владивосток выиграл у своих потенциальных соперников. Связать его рельсами с отчизной оказалось гораздо легче – за Артемом уже начинается равнина, Приханкайская низменность. Так и строили: вдоль рек до самого Амура и Хабаровска появилась Уссурийская железная дорога, которая впоследствии стала частью Транссиба. За удобство пришлось заплатить ценой нехватки пресной воды, опасным для здоровья сырым климатом, ведь город с трех сторон омывается морем.

Русский город на спорной земле

Стоит отметить, что традиционная дата основания Владивостока – 2 июля (20 июня по старому стилю), но дело вот в чем. Территория южного Приморья закреплена официально на основании Пекинского трактата, подписанного между дипломатом Николаем Игнатьевым и китайским принцем Гуном И Синем о разделении китайской и русской территорий. Так, земли южнее реки Амур получили государственную границу. Исследователь отметил, что азиатские соседи выступали против такого соглашения, но им пришлось его подписать 2 ноября 1860 года.

«Владивосток основали раньше, чем эта земля полностью стала русской». Иллюстрация: Геннадий Турмов «Владивосток на почтовых открытках»

– Примечателен тот факт, что Владивосток основали раньше, чем эта земля полностью стала русской. Грубо говоря, наши предки незаметно и заранее основали военный пост на спорной территории, которая еще не принадлежала тогда России, а лишь была в совместном пользовании, и они сделали это намеренно. Во-первых, попробуйте выжить в зиму в середине XIX века, если начнете строить дома в ноябре – не получится, вы просто умрете. Начали строиться летом, ведь оставалось всего четыре месяца до зимы. Во-вторых, уверенность в будущем разрешении вопроса с границей была полная. Однако чтобы у соседей не возникало лишних вопросов, много лет день города праздновали во Владивостоке именно 2 ноября.

В результате прапорщик Николай Комаров и его бойцы стали первыми поселенцами Владивостока. В вахтенном журнале транспорта «Маньчжура» об этом событии 20 июня 1860 года сделана следующая запись: «Сего числа отправлено на берег – один обер-офицер, 2 унтер-офицера и 37 человек рядовых 4-го линейного батальона для занятия поста». Затем последовал экипаж парохода-корвета «Гридень» под командованием Густава Эгершельда.

К «пирогу» не успели, пришлось вооружиться

Владивосток тогда нуждался в немедленной защите. От центральной России далеко, Транссиба еще не существовало, а защищать землю, которая досталась Российской империи благодаря стараниям графа Игнатьева и генерал-губернатора Муравьева-Амурского, было надо.

По словам историка, в идеале Россия нуждалась в полностью незамерзающем порту на южных территориях в Китае или Корее. Но не успела к «дележу пирога» в теплых краях. Соперники империи Англия и Франция раньше колонизировали эти рубежи. Так закончилась «дальневосточная конкиста».

Форт №1, правый редут. Иллюстрация: фото чешских легионеров (1918-1922 годы)

– Это место могло понравиться не только нам, но и конкурентам. В первую очередь сюда поглядывала Британская империя и ее союзники. Ближе к 20-му веку Англия нашла себе нового приспешника в лице Японии, вооружила ее, и так у России появился новый противник. Такие угрозы привели к осознанию того, что Владивосток должен быть автономен, а здешние укрепления должны были продержаться в полной блокаде до подхода подкреплений с основной части Российской империи.

В 1889 году официально Владивосток получил статус морской крепости (всего морских крепостей у России на Тихом океане было три). После поражения в Русско-японской войне в 1905 году стало ясно, что строить слабые укрепления нельзя, а вкладывать средства на защиту особо важных территорий нужно гораздо большие, чем предполагалось.

– В результате Владивостокская крепость получила серьезную модернизацию, которая началась в 1910 году и в которую вложили колоссальные по тем временам деньги – более 50 миллионов рублей золотом. Отдаленность от зоркого глаза начальства позволила инженерам крепости проявлять творчество в полной мере; необычные для традиционных российских территорий рельеф местности и климат привели к тому, что вплоть до Октябрьской революции 1917-го во Владивостоке росли уникальные и передовые в мировом масштабе сооружения. Здесь построили пехотные форты на вершинах Седанкинского хребта и острова Русского, могучие артиллерийские батареи, тоннельные хранилища и многое другое.

Инженеры Владивостокской крепости. Иллюстрация из собрания Геннадия Турмова

Владивостокская крепость имела принципиально важное значение, уверен Артур Романенко. В то время Владивосток с трех сторон был окружен недружественными силами. Возможно, наша крепость, которая могла сражаться минимум 18 месяцев в полной блокаде, одним своим наличием охладила пыл тех, кто помышлял напасть.

До сих пор Владивостокская крепость овеяна тайнами и мифами. Некоторые, не очень сведущие люди, например, считают, что ее построили японские интервенты или заключенные ГУЛАГа. Артур Романенко даже встречал на своих лекциях людей, которые всерьез заявляли, что постройка появилась благодаря... инопланетным существам! При этом Владивостоку очень повезло: страницы истории крепости вдоль и поперек изучили члены Русского географического общества, более 40 лет скрупулезно проверяя факты в архивных фондах и воспоминаниях. Эти достоверные с точки зрения науки данные доступны в книгах, публикациях, на лекциях и экскурсиях. А с 2020 года многие объекты крепости взяты под охрану Государственным музеем-заповедником истории Дальнего Востока.

Сегодня Владивосток продолжает расти вширь и экономически. Год за годом, шаг за шагом этот город привлекает все большее внимание как жителей России, так и гостей из-за рубежа. После саммита АТЭС в 2012 году в столице Приморья появились главные ее элементы – мосты, быстро ставшие символами порта. Совсем недавно тихоокеанские ворота России стали центром всего Дальнего Востока.

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