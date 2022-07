Какие концерты пройдут во Владивостоке в июле 2022

Июль – отличное время сходить на пару-тройку концертов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Июль – самое идеальное время для активного отдыха, в число которого входят, конечно, и походы на различные концерты. Тепло, темнеет поздно, в общем, самое то развеяться и развлечься. «Комсомольская правда» рассказывает, на какой концерт сходить во Владивостоке в июле 2022 года. В этом месяце в столице Приморья ожидаются выступления местных музыкантов и известных артистов российской эстрады.

1 июля, инди-поп квартет «Комсомольск», 16+

Где: клуб «Водолей», улица Суханова, 3

Во сколько: 20:00

Всеми долгожданный концерт группы «Комсомольск» на Дальнем Востоке. В 2020 году девушки выпустили первый большой альбом, который признали одним из лучших. В своем творчестве коллектив опирается на образы отечественной эстрадной культуры 70-х и 80-х годов, этим и создавая особый мир, в котором иллюзии прошлого отлично сочетаются с отсылками на современную культуру.

Локальным support выступит группа из Владивостока – Hehehe.

Солистка Hehehe Екатерина Полушкина. Фото: Руслан НОВИКОВ

Кстати говоря, обе группы отыграли на концерте в честь Дня молодежи, который отметили на набережной Цесаревича 26 июня.

И добавим, что 2 июля в 19:00 квартет выступит на пляже «Юбилейный».

1 июля, Кай Метов, 18+

Где: клуб Zabriskie Point, улица Набережная, 9

Во сколько: 23:00

Концерт посвящен юбилею песни «Position №2», которой в этом году исполняется 25 лет. В багаже артиста более десяти альбомов. Его композиции настолько разнообразны, что каждый сможет найти себе мелодию по душе.

Здесь вы услышите известные всем хиты и окунетесь в целую эпоху далеких 90-х.

Певец Кай Метов. Фото: Борис КУДРЯВОВ

2 июля, Максим Свобода, 16+

Где: клуб «Водолей», улица Суханова, 3

Во сколько: 19:00

Финалист шоу «Песни» на ТНТ. Его работы на протяжении долгого времени возглавляли топ-чарты всех музыкальных площадок России. Вы услышите как новые, так и всем полюбившиеся хиты «Воздух на сигареты», «Соль», «Ускориться», «Засыпай» и другие.

Специальным гостем концерта будет Кристина Кошелева, которая исполнит несколько песен из нового альбома, а на разогреве Чаруса и Altum Volta.

2 июля, ЗОМБ, 18+

Где: клуб Cuckoo, Океанский проспект, 1А

Во сколько: 23:00

День города должен пройти с особым настроением веселья и праздника, ведь к нам в гости едет восходящая знаменитость и главный флексер нашей молодости – Семен Трегубов. Исполнитель таких хитов как «Делаем Флекс», «На балконе» и другие.

Зомб, Семен Трегубов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

8 июля, Просто Лера, 6+

Где: клуб «Водолей», улица Суханова, 3

Во сколько: 19:00

«Просто Лера» выступит во Владивостоке со своим новым альбомом «VALERIE».

Многие молодые исполнители скрывают настоящие имена и удивляют своей безграничной фантазией. Лера – одна из самых загадочных фигур российской эстрады. Сегодня, когда композиции юной певицы попадают в топ-чарты, а детали личной жизни тщательно скрываются, интерес к ней только усиливается.

22 июля, фестиваль памяти Михаила Горшенева, 18+

Где: клуб «Америка», улица Выселковая, 39

Во сколько: 21:00

19 июля 2013 года оборвалась жизнь Михаила Горшенева, солиста рок-группы «Король и Шут», но его музыка и сейчас живет в нас. 22 июля клуб «Америка» вновь соберет всех вместе, чтобы почтить память талантливого музыканта.

Также в этот вечер выступят: The Moose on the Rooff; ЗБС!; Black Sky Band.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.