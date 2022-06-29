Какие концерты пройдут во Владивостоке в июле 2022

Июль – отличное время сходить на пару-тройку концертов.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Июль – самое идеальное время для активного отдыха, в число которого входят, конечно, и походы на различные концерты. Тепло, темнеет поздно, в общем, самое то развеяться и развлечься. «Комсомольская правда» рассказывает, на какой концерт сходить во Владивостоке в июле 2022 года. В этом месяце в столице Приморья ожидаются выступления местных музыкантов и известных артистов российской эстрады.
1 июля, инди-поп квартет «Комсомольск», 16+
Где: клуб «Водолей», улица Суханова, 3
Во сколько: 20:00
Всеми долгожданный концерт группы «Комсомольск» на Дальнем Востоке. В 2020 году девушки выпустили первый большой альбом, который признали одним из лучших. В своем творчестве коллектив опирается на образы отечественной эстрадной культуры 70-х и 80-х годов, этим и создавая особый мир, в котором иллюзии прошлого отлично сочетаются с отсылками на современную культуру.
Локальным support выступит группа из Владивостока – Hehehe.
Солистка Hehehe Екатерина Полушкина.
Фото: Руслан НОВИКОВ
Кстати говоря, обе группы отыграли на концерте в честь Дня молодежи, который отметили на набережной Цесаревича 26 июня.
И добавим, что 2 июля в 19:00 квартет выступит на пляже «Юбилейный».
1 июля, Кай Метов, 18+
Где: клуб Zabriskie Point, улица Набережная, 9
Во сколько: 23:00
Концерт посвящен юбилею песни «Position №2», которой в этом году исполняется 25 лет. В багаже артиста более десяти альбомов. Его композиции настолько разнообразны, что каждый сможет найти себе мелодию по душе.
Здесь вы услышите известные всем хиты и окунетесь в целую эпоху далеких 90-х.
Певец Кай Метов.
Фото: Борис КУДРЯВОВ
2 июля, Максим Свобода, 16+
Где: клуб «Водолей», улица Суханова, 3
Во сколько: 19:00
Финалист шоу «Песни» на ТНТ. Его работы на протяжении долгого времени возглавляли топ-чарты всех музыкальных площадок России. Вы услышите как новые, так и всем полюбившиеся хиты «Воздух на сигареты», «Соль», «Ускориться», «Засыпай» и другие.
Специальным гостем концерта будет Кристина Кошелева, которая исполнит несколько песен из нового альбома, а на разогреве Чаруса и Altum Volta.
2 июля, ЗОМБ, 18+
Где: клуб Cuckoo, Океанский проспект, 1А
Во сколько: 23:00
День города должен пройти с особым настроением веселья и праздника, ведь к нам в гости едет восходящая знаменитость и главный флексер нашей молодости – Семен Трегубов. Исполнитель таких хитов как «Делаем Флекс», «На балконе» и другие.
Зомб, Семен Трегубов.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
8 июля, Просто Лера, 6+
Где: клуб «Водолей», улица Суханова, 3
Во сколько: 19:00
«Просто Лера» выступит во Владивостоке со своим новым альбомом «VALERIE».
Многие молодые исполнители скрывают настоящие имена и удивляют своей безграничной фантазией. Лера – одна из самых загадочных фигур российской эстрады. Сегодня, когда композиции юной певицы попадают в топ-чарты, а детали личной жизни тщательно скрываются, интерес к ней только усиливается.
22 июля, фестиваль памяти Михаила Горшенева, 18+
Где: клуб «Америка», улица Выселковая, 39
Во сколько: 21:00
19 июля 2013 года оборвалась жизнь Михаила Горшенева, солиста рок-группы «Король и Шут», но его музыка и сейчас живет в нас. 22 июля клуб «Америка» вновь соберет всех вместе, чтобы почтить память талантливого музыканта.
Также в этот вечер выступят: The Moose on the Rooff; ЗБС!; Black Sky Band.
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