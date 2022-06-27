Музыка, спорт, экстрим и «можно пройду?»: во Владивостоке провели самый массовый День молодежи за всю историю

Зона трикинга на набережной Цесаревича в День молодежи. Фото: предоставлено организаторами
В дальневосточной столице накануне, 26 июня, прошел один из самых масштабных Дней молодежи. По подсчетам местной администрации, пришли более 30 тысяч человек – посетили творческие и образовательные площадки, мастер-классы и экстремальные соревнования. Как узнала «КП», ближе к вечеру жителей стали пускать без регистрации (но, конечно, с соблюдением безопасности) – иначе копились огромные очереди под палящим солнцем. Рассказываем, почему оно того стоило и как «отгремела» молодежь одного из самых активных городов России.
После небольшой мороси Владивосток объяла летняя жара.
Фото: Руслан НОВИКОВ
Citius, Altius, Fortius!
Спортивные площадки открылись одними из первых. Как рассказывала «КП», на набережной Цесаревича, где, собственно, и отгудел праздник, развернули несколько мест для экстрима, трикинга, баскетбола.
Баскетбольный корт на набережной. Фото: Николай КУГУК
Мастерство, схожее с профессионалами NBA, показали сначала юношеские команды девушек, затем – парней. Стук мяча не прекращался практически до самого вечера и финального концерта.
Экстремалы вытворяли невероятно. Фото: Николай КУГУК
Несколько оборудованных мест стали полигоном для тренировки трюков на самокатах и велосипедах BMX. Трамплин «Биг-эйр» появился на фургоне большегруза – организаторы отметили, что сымпровизированный «кикер», вероятно, стал самым большим на Дальнем Востоке. Зрелище захватывало дух, но на всякий случай бригада скорой не отъезжала от экстремалов.
А ближе к воде развернули трикинг-площадку для современных танцоров, «любящих полетать». Порой казалось, что хип-хоперы и артисты брейк-данса просто замирают в прыжке.
Поодаль от экстремальных площадок, как уже писала «КП», развернули блоки для занятий граффити. Три группы работали над собственной концептуальной задумкой.
Граффити-зона. Фото: Николай КУГУК
Открытие без излишних торжеств – зато искренне
Официальный «старт» Дню молодежи дали в 14 часов – в это время на набережной Цесаревича уже все «кипело». Поздравить пришедших пришли мэр Владивостока Константин Шестаков и губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Глава города отметил, что Владивостоку в праздновании удалось перегнать столицу России:
– Для нас почетно стать одним из 10 городов, где прошли такие масштабные мероприятия. Гости праздника с пользой и интересом провели время на площадках, разбитых по направлениям: семейная зона, пространство креатива, образовательный павильон, пространство карьеры и площадки активного образа жизни, – заявил Константин Владимирович, обратившись к молодежи.
Как писала «КП», мэр после выступления встречался с гостями праздниками, фотографировался и общался. Корреспонденту глава рассказал, что ждет очень насыщенного дня. Так и произошло: Константин Владимирович успел посетить с выступлением более трех площадок, включая мобильную студию подкастов «Комсомольской правды». О беседе нашего ведущего с мэром о возрождении трамвайного транспорта – в отдельном материале.
Фестиваль внутри фестиваля или что ждало в образовательном павильоне
Единственное место, предлагающее спрятаться от жары с кондиционером – один из корпусов на Светланской, 72 (напомним, у зданий бывшего завода один адрес с разными литерами).
Там развернули лекториум, Stand-up и несколько выставок. У входа – экспозиции VR-технологий, клуб вязания. Пройдя в клуб, гости знакомились с экологическим проектом «Раздельный сбор» и сувенирами из переработанных материалов, и слышали лай собак – это одна из секций «Добро и дружба». Своих подопечных – ласковых псов с горящими глазами – привел Фонд помощи животным «Умка».
В этом же здании собирали кубик Рубика на скорость. Ребята, едва ли достигшие 15 лет, поворачивали блоки с молниеносной реакцией. Корреспондент «КП» попытался поучаствовать, но быстро сдался – с этими гениями не посоревнуешься.
В отдельным комнатах жителей ждали образовательные лекции или открытые дискуссии, в некоторых их них поучаствовали мэр Владивостока Константин Шестаков и губернатор Приморья Олег Кожемяко. Например, поговорили об урбанистике. Если же гостям наскучили обсуждения, всегда можно было в комнате напротив поучиться искусству диджея или прочесть стихи. В одном из лекториев о своих полетах рассказывал летчик-космонавт! Речь об Андрее Борисенко, который провел на орбите более 337 дней.
Подопечные фонда «Умка».
Фото: Руслан НОВИКОВ
На втором этаже свои картины представили студенты творческих колледжей. Пока жители рассматривали творчество будущих Делакруа и Сезаннов, рядом «гудел» квартирник – талантливые ребята исполнили под акустику популярные песни.
Связать носочки для недоношенных малышей
На клубе вязания, о котором мы упомянули выше, хочется остановиться подробнее. Дело в том, что речь не только о досуге. Свои навыки и деятельность показал владивостокский филиал социально-благотворительного проекта «28 петелек». Это специальная вязаная одежда для недоношенных малышей.
«28 петелек».
Фото: Руслан НОВИКОВ
Организатор и координатор клуба Ксения рассказала «Комсомольской правде – Владивосток», что пряжу и другие материалы женщины покупают за свои деньги, а носочки и шапочки отправляют в перинатальные центры. Дело в том, что терапевтическая одежда стимулирует кровообращение. Более того, «колючесть» шерсти будто «напоминает» младенцу о том, что нужно дышать (поддерживать бесперебойное дыхание малышу бывают трудно).
Для молодежи «на взрослом»
Отдельного внимания заслуживает блок, организованный Корпорацией развития Дальнего Востока совместно с представителями бизнеса. Находкинский завод минеральных удобрений, судоремонтные предприятия, «Русагро» и DNS Development рассказали о современных реалиях бизнеса. Представители КРДВ напомнили, что возможностей для развития – хоть отбавляй: дальневосточный гектар, льготные условия, преференциальные программы. Мотивы простые: бизнес становится социально-ориентированным и хочет воспитывать новые кадры.
Напомним, близ павильона «Карьеры» «Комсомольская правда – Владивосток» вела прямую трансляцию подкастов с молодыми ребятами: спортсменами, лингвистами, видеомейкерами.
Самая большая викторина
О «ДоброКвизе» мы, конечно, тоже рассказывали. Самая массовая на Дальнем Востоке игра, как выяснилось, собрала больше 72 команд (в сумме это 490 человек). Участники знали невообразимые факты – например, как проводят турецкие чайные церемонии. Владивостокцы – серьезные конкуренты резидентам «Что, где, когда».
Одна из команд «ДоброКвиза».
Фото: Руслан НОВИКОВ
Победил, к слову, отряд «Луна и яичница» по итогам семи раундов, второе место у «Дерзких училок», бронза у You We Go.
Свобода, Hehehe, Комсомольск и The Hatters
Музыканты поднялись на сцену чуть раньше 20 часов. Отладка гитар, стойка, первая нота – и рев толпы не описать словами. Дебютантами концертной программы стали Hehehe, интервью с которыми, кстати, «Комсомолка» провела еще на заре их карьеры. Удивительно, но владивостокцы знают тексты песен местной молодой группы практически наизусть.
Солистка Hehehe Екатерина Полушкина.
Фото: Руслан НОВИКОВ
Затем на сцену вышли артисты группы Комсомольск, основанной в Москве в 2017 году. Инди-рок коллектива совмещает современную музыку с «терциями» отечественной эстрадной культуры 70-80-х. Столичная группа оказалась близка владивостокской молодежи – ребята плакали, смеялись, танцевали.
После небольшого перерыва отыграл Максим Свобода – музыкант родом из Владивостока. Выступление артист начал с того, что попросил толпу несколько раз скандировать «Свобода!» – и дальневосточная столица поддержала.
– Приятно возвращаться домой, – отметил певец.
«Комсомолка» заглянула за кулисы: каково было удивление увидеть хедлайнера мероприятия, солиста The Hatters Юрия Музыченко. Певец побродил за сценой, затем сел в уголке от главной сцены, в метре от фанатов. Непринужденно и с интересом музыкант посмотрел выступления других групп – фанаты даже не сразу приметили Юрия.
Стемнело. Сцена и набережная озарились огнями фонарей, запустили дым – выступление начали The Hatters. Энергия музыканта моментально покорила публику. Программа длилась чуть меньше часа, за это время, признались «КП» несколько ребят-фанатов, они успели сорвать голоса.
Во время концерта Юрий отметил: вроде не устаешь, а потеешь. Владивостокцы будто сговорились и крикнули хором:
– Это вы еще днем тут не выступали.
Баянист The Hatters Павел Личадеев.
Фото: Руслан НОВИКОВ
Других вопросов у музыканта не было. Всех пришедших он искренне поблагодарил и в финале «разорвал» публику, исполнив нашумевший хит «Я делаю шаг / Я в моменте».
Солист The Hatters Юрий Музыченко.
Фото: Руслан НОВИКОВ
Закончилось торжество масштабным салютом. Огни озарили больше 25 тысяч глаз и еще больше – с других точек приморской столицы. Организаторами Дня молодежи во Владивостоке в этом году стали Росмолодежь, правительство Приморского края, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и администрация города, пояснили в пресс-службе мэрии.
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