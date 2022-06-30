Чернуха, олдскул, традишка: мастера из Владивостока рассказали, какие татуировки пользуются популярностью

Стилей и направлений татуировки великое множество. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

В последнее время все чаще на улицах различных городов можно встретить людей с татуировками. Кто-то вкладывает в них свой смысл, известный только самому носителю, другие же просто выбирают понравившийся эскиз или придумывают вместе с мастером, чтобы украсить свое тело. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» пообщался с татуировщиками приморской столицы, чтобы узнать, какие же направления, по их мнению, сейчас пользуются популярностью.

РУСАЛКИ И СЛАВЯНСКИЙ ФОЛЬКЛОР

К татуировке София Оленич пришла после того, как решила не заканчивать университет и улетела в Москву в поисках себя, новой учебы и просто отвлечься. Она захотела набить что-нибудь на себе, но удивилась ценам. Только когда пошла в подмастерья в студию, поняла, из чего складывается стоимость.

София Оленич. Фото: социальные сети, sihote_art.

Как рассказала девушка, до обучения у нее были стереотипные масли о татуировке, она не понимала, как рисунок наносится на тело, сколько стилей есть. Более того, тогда она еще не определилась, что будет набивать людям, сначала думала о черно-белых цветочках.

– Никогда не брала из интернета (только идеи), всегда сама рисовала. Это важно для тату-мастера – много рисовать. Позже ко мне пришли именно на мои иллюстрации, что в интернет выставляла. Диву давалась да радовалась. Я всю жизнь изображала фей, русалочек и прочих, а теперь я их на кожу наношу. Навсегда. Постепенно перешла к славянскому фольклору, сказочным персонажам, местной флоре и фауне. Мне важно отобразить часть себя, Приморского края в работе. Тату – это очень личная история, и мне очень горячо сердцу, когда доверяют свою кожу.

Сирин - райская птица с головой девы. Фото: социальные сети, sihote_art.

По рассказу Софии, нынешние тренды помогли ей в работе. Например, с 2017 года набирали популярность корейские мастера, которые изображали мелкие детали и вкладывали в свое творчество тонкий смысл. Однако, как поделилась наша собеседница, во Владивостоке пользуются успехом надписи, классика, «чернота» и татуировки на японские мотивы.

К сожалению, западные санкции ударили и по индустрии тату. По словам Софии, подорожали материалы, зарплаты клиентам никто не повысил, а вот цены за нанесение эскиза на кожу поднять пришлось.

Для своей работы девушка использует только зарубежные иглы. Еще до санкций она перешла на русские пигменты, заживляйки и крема.

Одна из русалок, которую набила девушка. Фото: социальные сети, sihote_art.

– Татуировщикам нужна реклама, только если стаж не 10+ лет, там уже сарафанное радио. И сейчас раскрутиться на известной, но запрещенной площадке не получится. Самое болезненное всегда во все кризисные времена – это перчатки. Они дорожают как на дрожжах, а дешевеют не с таким успехом. Тоже самое касается одноразовых полотенец .

ВДОХНОВЕНИЕ ИЗ ХОРРОР ФИЛЬМОВ

Второй мастер, с которым пообщался корреспондент – Константин Тарбеев. В своих работах он рисует причудливых монстров, иногда даже жутких, и вплетает в свои татуировки растения и веточки.

Константин Тарбеев. Фото: социальные сети strashnoe_delo.

Рисовал Костя с детства, в интернете находил разных художников, в том числе и татуировщиков. В какой-то момент он задумался о рисунке на себе, и его мечта осуществилась благодаря мастеру из Питера, которая приехала во Владивосток.

– Потом я ушел в рейс в море. Увидел информацию, что студия, где мне били татуировку, набирает учеников. Обучали бесплатно в течение месяца, но после этого надо было год отработать на их условиях. Мне кажется, если бы мне отказали, я не встал на этот путь.

Карты таро в исполнении Константина. Фото: социальные сети strashnoe_delo.

На рисование эскизов татуировщика вдохновляют хорроры, фэнтези и фантастика. Также в своих работах он хочет показать, как удивительно могут выглядеть обыденные вещи из реального мира, будь то кружка или ветка дерева.

По мнению мастера, всем нравятся разные татуировки. Среди молодежи от 18 лет он все чаще замечает популярность абстракций, а вот люди от 30 лет больше любят реализм.

Для нанесения татуировок наш собеседник использует только черные краски американского производства и китайские иглы. А вот тачки (тату-машинки – прим. ред.) российские, как и заживляющие средства.

Лесной житель. Фото: социальные сети strashnoe_delo.

– На иглы стоимость доставки подорожала раза в два, когда доллар прыгал, сейчас скорее всего все пошло на спад. Но я раз в полгода что-нибудь заказываю. Например, успел купить две банки краски, и мне хватит их на полтора года.

ВЕЧНЫЕ МУЛЬТ-ГЕРОИ

Для каждого человека важно, чтобы его начинания, увлечения и мечты поддерживали, и Полина Заярная стала тату-мастером благодаря маме.

Полина Заярная. Фото: социальные сети treshpolika.

– Летом мы с ней работали в огороде, и она спросила, а не хочу ли заняться татуировкой. Я хотела, но не знала, как сказать ей, ведь к этому делу мама относится неодобрительно, поэтому я очень удивилась. А через неделю заказала себе свое первое оборудование.

Девушка училась у пары мастеров, но по большей степени приходила ко всему сама или спрашивала что-то у коллег.

Полина отметила, что выделить какое-то одно трендовое направление довольно сложно, так как у разных потребителей отличаются вкусы. Но все же она составила топ-4 стилей.

Часто в работах девушки можно увидеть мульт-героев. Фото: социальные сети treshpolika.

– Олдскул, реализм, традишка, Япония – скажем так, мастодонты в мире татуировок. Стилей конечно же больше, но у меня и коллег достаточно самобытное виденье телесных рисунков.

В своих татуировках наша собеседница изображает известных мульт-героев, наносит на кожу людей различные цветы и создает причудливые «рукава» из маленьких растений и многого другого.

Рукав из цветов и других предметов. Фото: социальные сети treshpolika.

У нее много оборудования от отечественных производителей, например, машинки и краски, остальные материалы – зарубежные. По словам девушки, санкции сильно ударили по ценам, но сейчас рынок стабилизируется.

УДИВИТЕЛЬНАЯ АБСТРАКЦИЯ

До того, как прийти к татуировке, Сергей Березовский работал в общепите около пяти лет, но давно мечтал украшать тела людей рисунками. И вот, когда появился коронавирус, и из-за пандемии начали закрываться некоторые заведения, он решил, что это знак.

– Начинал я с графики, делал различные женские образы и портреты. Потом познакомился с корейскими мастерами, которые в своих работах использовали кляксы и имитации кистей. Мне это понравилось, я начал делать подобное, добавлять абстрактные формы и постепенно перешел на этот стиль.

Сергей Березовский. Фото: Фото: социальные сети s_berezovskiy_.

Работает Сергей с помощью импортных расходников – краски американские, картриджи европейские. На отечественные материалы он переходить не планирует.

– Как только ввели санкции, цены скаканули в два раза, но со временем урегулировались. Мне пришлось ненадолго отложить некоторые покупки, те же тачки или новую краску, которую я хотел попробовать. Но не скажу, что это сильно отразились на работе.

Сергей украшает тела людей абстракциями. Фото: социальные сети s_berezovskiy_.

По мнению мастера, среди направлений спросом пользуется графика и «чернуха».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мастерица из Владивостока превращает дикоросы в удивительные украшения из эпоксидной смолы

Девушка поделилась нюансами и особенностями творческого процесса (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.