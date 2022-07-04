Легендарный в Приморье парк распродают на барахолке, предлагая купить по частям

Парк давно нуждается в обновлении. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Заброшенное местечко на Второй Речке во Владивостоке больше не услышит крика детей на карусели: 20-летний парк «Фантазия», расположенный на проспекте 100-летия, закрыл двери навсегда. О финансовых проблемах предприятия стало известно еще в пик коронавируса: теперь многочисленные аттракционы, игрушки и качели можно купить на онлайн-сервисе объявлений.

Парк пустует больше двух лет. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Организация в процессе ликвидации, следует из данных ЕГРЮЛ. Несмотря на то, что долгов у парка нет – дохода, судя по всему, тоже. Вероятно, на работе сказался «ковидный занавес», могильная тишина на территории сохранялась больше двух лет. Иронично, что исправно в безмолвном парке, который загубил COVID-19, работала только одна точка – пункт вакцинации. Официально ситуацию «Комсомольской правде – Владивосток» не прокомментировали. По указанным номерам никто просто не отвечает.

Пик популярности парка «Фантазия», открытого в начале 2000-х, пришелся на нулевые. Входной билет тогда стоил всего 50 рублей, аттракцион – от 100 рублей. Пока малышня могла резвиться на качелях, ребятам постарше был доступен электроскутер, карусель «Тропикано» и пиратский корабль. Летом всегда работало уличное кафе, да и в целом в сезон отпусков парк проводил огромное количество мероприятий и акций, в том числе благотворительных. Вместимость территории – около 1500 человек – вполне позволяла.

Объявления о продаже. Фото: принтскрин, avito.ru

На момент публикации качели, карусели и аттракционы, о которых мечтали дети, продают на онлайн-барахолке. Объявления появились на популярном сервисе 16 июня 2022 года. Судя по всему, никто пока не откликнулся.

Аттракционы распродают на онлайн-барахолке. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Среди предложений: аттракционны «Дельфин», детские горки с подсветкой, популярный в свое время «Родео», позволявший почувствовать себя наездником, автоматы для аэрохоккея и баскетбола. За почти миллион рублей продают экспонат вертолета Ми-2. В целом стоимость объектов оценили в суммы от 40 тысяч до 2 миллионов рублей. Продажа активов, как можно предположить, помогла бы пустить появившиеся деньги на реконструкцию парка. Но на сайте и дверях парка только одно объявление – «больше не работает».

У владивостокцев к «Фантазии» двоякое отношение. В отзывах о работе парка пишут нелестные вещи, в том числе претензии к безопасности аттракционов (что тоже могло послужить причиной закрытия). А вот новость о закрытии в соцсетях большинство жителей приняли как трагедию. «Не верю. Провели там детство», «Отстроят здесь ТЦ», – пишут расстроенные владивостокцы. В то же время, в мэрии корреспонденту подтвердили, что территория – сугубо частная. Полный ответ специалисты подготовят чуть позже.

Напомним, ранее из-за давления санкций на кинобизнес ушел другой крупный игрок сферы развлечений – один из старейших кинотеатров Владивостока.

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