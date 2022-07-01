Положение о проведении акции «Подготовься к засолке с «Комсомолкой»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения акции «Подготовься к засолке с «Комсомолкой» среди читателей газеты «Комсомольская правда».

1.1. Организатор акции – АО «Издательский дом «Комсомольская правда» в лице Владивостокского филиала.

1.2. Место нахождения Организатора: 690091, г. Владивосток, ул. Лазо, д.8.

1.3. Территория проведения акции: город Владивосток и Приморский край.

1.4. Официальный сайт Организатора – www.dv.kp.ru

1.5. Сроки проведения акции: с 12 июля 2022 г. по 12 августа 2022 г.

1.6. Акция не является лотереей или иной основанной на риске азартной игрой.

1.7. Призовой фонд:

- Три участника, приславшие наибольшее количество банок, вырезанных из газеты, получат большие наборы для засолки.

- Следующие 5 участников (по количеству собранных банок) получат маленькие наборы для засолки.

- Следующие 5 участников (по количеству собранных банок) получат брендированную книгу рецептов «Комсомольская правда»

Стоимость приза не превышает 1500 (одной тысячи пятисот) рублей.

1.8. Фонд подарков Акции формируется Организатором, в том числе за счет пожертвований частных лиц и организаций. Габаритные подарки отправляются Организатором по Приморскому краю за счет Участника.

2. УСЛОВИЯ АКЦИИ

2.1. К участию в акции допускаются лица, старше 18 лет, жители Приморского края и города Владивостока. В акции запрещается участвовать работникам и представителям Организации, аффилированным лицам, членам семей таких работников и представителей, а также работникам и представителям любых других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации или проведению акции. В акции запрещается участвовать лицам, лишенным свободы по приговору суда и отбывающим наказание в специальных учреждениях.

2.2. Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к участникам акции, не имеют права на получение призов акции.

2.3. Высылая материалы, указанные в п. 2.6. настоящего Положения, для участия в акции, Участники акции соглашаются с условиями настоящего Положения, соглашаются на использование Организатором их имени, фамилии, интервью с ними для рекламных целей и создание с их участием рекламных и иных промоматериалов, а также с тем, что исключительные имущественные права на их изображения переходят к Организатору акции без дополнительного письменного согласия Участника акции и без выплаты им какого-либо вознаграждения на весь срок действия таких прав.

2.4. Организатор акции вправе использовать имя, фамилию, личное изображение Участников акции по своему усмотрению, в том числе в рекламных целях и, как это указано выше, без дополнительного согласия Участников акции и без выплаты им какого-либо вознаграждения.

2.5. Организатор акции вправе осуществлять сбор и хранение персональных данных Участников акции, необходимых для целей проведения акции.

2.6. В номерах газеты ежедневного и еженедельного выпусков «Комсомольской правды» в период с 12 июля по 12 августа 2022 года будет размещен рисунок банки с солеными огурчиками (помидорами, капустой и т.п.). Для участия в акции необходимо найти и вырезать рисунок с изображением банки из любых ежедневных и еженедельных выпусков «Комсомольской правды», собрать не менее 20 (двадцати) штук. Не позднее 15 августа 2022 года прислать или принести вырезанные рисунки банок по адресу: 690091, г. Владивосток, ул. Лазо, д. 8 (5-й этаж). Письма принимаются с 12 по 15 августа по почтовому штемпелю. В письме, кроме вырезанных рисунков банок, необходимо указать ФИО, почтовый адрес и контактный телефон Участника акции.

Победители будут определены 15 августа 2022 года в 18.00 (по местному времени). Результаты будут опубликованы 18 августа 2022 года в еженедельном выпуске газеты «Комсомольская правда» и на сайте www.dv.kp.ru.

Призы победителям будут выдаваться с 22 по 23 августа 2022 года в редакции «Комсомольская правда» - Владивосток», расположенной по адресу: г. Владивосток, ул. Лазо, д. 8 (5-й этаж).

2.7. Из числа участников, принявших участие в акции и выполнивших условия, определенные в п. 2.6. настоящего Положения, будут отобраны 3 главных Призера, которые собрали наибольшее количество рисунков банок, вырезанных из газеты, награждаются подарочным набором для засолки. Следующие 5 участников (по количеству собранных банок) получат маленькие наборы для засолки. Следующие 5 участников (по количеству собранных банок) получат брендированную книгу рецептов «Комсомольская правда».

Участники акции, ставшие 3-мя главными Призерами, будут проинформированы по телефону, указанному в заявке, о необходимости прибытия в офис Организатора для вручения главных призов.

2.8. Приз не может быть заменен денежным эквивалентом.

2.9. Призеры обязуются предоставить Организатору следующую обязательную информацию и документы:

2.9.1. Отсканированную копию паспорта гражданина РФ (страницы с фотографией и регистрацией).

2.9.2. ФИО и номер мобильного телефона, по которому Организатор акции может связаться с Призером.

2.9.3. Копию своего свидетельства ИНН.

2.9.4. Копию страхового свидетельства СНИЛС.

2.10. Организатор акции вправе изменять условия акции в части, касающейся порядка ее проведения, сроков и иных условий по собственному усмотрению, с публикацией этих изменений.

2.11. Любые расходы, понесенные в связи с участием в акции (включая коммуникационные и транспортные расходы), не предусмотренные настоящим Положением, Участники акции несут самостоятельно.

2.12. Организатор акции не несет ответственности за качество продуктов и услуг, предоставляемых в результате использования призов. Всю ответственность за качество таких продуктов и услуг несут их производители и лица, фактически предоставляющие продукты и услуги, предоставляемые при использовании приза.

2.13. Организатор акции не несет ответственности за несвоевременное получение писем с изображениями банок, отправленных участниками по почте, независимо от причин.

3. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

3.1. Принимая участие в акции, Участник акции дает свое согласие Организатору на обработку своих персональных данных, а именно – сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение своих персональных данных на весь срок проведения Конкурса и в течение 3-х (трех) лет после его окончания, в соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным законом РФ №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее – Закон).

3.2. Факт участия в акции является свободным, конкретным, информированным и сознательным выражением согласия Участника акции на обработку Организатором персональных данных Участника любыми способами, необходимыми в целях проведения акции, и в порядке, предусмотренном настоящим Положением. Под персональными данными в целях настоящего Положения понимается любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

3.3. Факт участия в акции подтверждает согласие Участника акции с тем, что в случае признания его Призером, информация об этом факте, а также ФИО и населенный пункт проживания Призера буду опубликованы в газете и на сайте Организатора.

3.4. Организатор гарантирует необходимые меры защиты персональных данных от несанкционированного доступа. Все персональные данные, сообщенные Участникам акции для целей участия в акции, будут храниться и обрабатываться Организатором акции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.5. В качестве условия участия в акции Призер соглашается на запись, фотосъемку, видеосъемку своего изображения и (или) голоса во время проведения акции и после проведения ее итогов, а также на размещение, трансляцию, публикацию полученных аудиоматериалов, фото- и видеосъемки в оригинальной и/или переработанной форме в средствах массовой информации, в сети Интернет и иных источниках по усмотрению Организатора для коммерческих и/или рекламных и некоммерческих и/или иных целей, без выплаты Участнику акции какого-либо вознаграждения за такое использование на территории всего мира.

3.6. При этом Участник акции вправе отозвать данное согласие на обработку собственных персональных данных, направив Организатору акции подписанное письменное уведомление об отзыве по адресу, указанному в п. 1.2. настоящего Положения.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Положением, стороны/участники акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Участие в акции означает ознакомление и полное согласие Участника акции с настоящим Положением.