Подготовься к засолке с «Комсомолкой»!

Участвуй в конкурсе «Комсомолки».
Фото: Артем КИЛЬКИН
Дорогие читатели, «Комсомольская правда» – Владивосток» объявляет конкурс!
Победители получат подарки: наборы для засолки и поощрительные призы.
УСЛОВИЯ КОНКУРСА
1. С 12 июля по 12 августа покупай «КП» – Владивосток», НАХОДИ И ВЫРЕЗАЙ изображения банок с солеными огурчиками (помидорами, капустой).
2. Собери не менее 20 вырезанных банок. Отправь их по почте или принеси лично в редакцию по адресу: 690091, Владивосток, улица Лазо, 8 (5-й этаж).
3. Мы принимаем письма до 15 августа включительно.
4. Имена победителей мы опубликуем 18 августа в еженедельном выпуске «Комсомолки».
5. Призы победителям будут вручаться в редакции «КП» – Владивосток» c 22 августа 2022 года.
- Три участника, приславшие наибольшее количество банок, вырезанных из газеты, получат большие наборы для засолки.
- Следующие 5 участников (по количеству собранных банок) получат маленькие наборы для засолки.
- Следующие 5 участников (по количеству собранных банок) получат брендированную книгу рецептов «Комсомольская правда».
Полные правила конкурса читайте на сайте dv.kp.ru.
8 и 15 июля при покупке «Комсомолки» – ПОДАРОК!
КОНТАКТЫ РЕДАКЦИИ
Электронная почта: vl@phkp.ru
WhatsApp: +7 924 000-10-03
Телефон: +7 (423) 230-22-56