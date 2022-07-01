Подготовься к засолке с «Комсомолкой»!

Участвуй в конкурсе «Комсомолки». Фото: Артем КИЛЬКИН

Дорогие читатели, «Комсомольская правда» – Владивосток» объявляет конкурс!

Победители получат подарки: наборы для засолки и поощрительные призы.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА

1. С 12 июля по 12 августа покупай «КП» – Владивосток», НАХОДИ И ВЫРЕЗАЙ изображения банок с солеными огурчиками (помидорами, капустой).

2. Собери не менее 20 вырезанных банок. Отправь их по почте или принеси лично в редакцию по адресу: 690091, Владивосток, улица Лазо, 8 (5-й этаж).

3. Мы принимаем письма до 15 августа включительно.

4. Имена победителей мы опубликуем 18 августа в еженедельном выпуске «Комсомолки».

5. Призы победителям будут вручаться в редакции «КП» – Владивосток» c 22 августа 2022 года.

- Три участника, приславшие наибольшее количество банок, вырезанных из газеты, получат большие наборы для засолки.

- Следующие 5 участников (по количеству собранных банок) получат маленькие наборы для засолки.

- Следующие 5 участников (по количеству собранных банок) получат брендированную книгу рецептов «Комсомольская правда».

Полные правила конкурса читайте на сайте dv.kp.ru.

8 и 15 июля при покупке «Комсомолки» – ПОДАРОК!

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