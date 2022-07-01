Велопрогулки во Владивостоке: интересные маршруты и точки проката

Где во Владивостоке покататься на велосипедах? Фото: Михаил ФРОЛОВ

Владивосток – хороший город для велосипедных прогулок, несмотря на сопки, пригорки и узкие тротуары. Летом в столице Дальнего Востока можно насладиться красивыми пейзажами, а заодно активно отдохнуть. Поэтому не удивительно, что в приморском центре достаточно много райдеров. Велосипедистов можно встретить на набережных, в окрестностях города и даже на Русском острове. «Комсомольская правда» рассказывает, где во Владивостоке покататься на велосипеде и какие маршруты самые удачные, а также – где взять велик на прокат.

МАРШРУТЫ

Центр города

Прокатиться в центре Владивостока можно по набережной Спортивной гавани, также можно проехать по первому участку Тропы здоровья до стадиона МГУ имени Невельского. Кстати, в будущем городские власти планируют продлить Тропу здоровья от Токаревского маяка до района Второй речки.

На Спортивной набережной, напротив спорткомплекса «Олимпиец», есть рампа для экстремалов, где могут катать новички и опытные райдеры. Проход сюда свободный в любое время суток.

Маршрут Тропы здоровья – отличный вариант для поездки на велосипеде. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Набережная Цесаревича

Популярная локация для прогулок на велосипеде. Место расположено на берегу бухты Золотой Рог, с прекрасным видом на Золотой мост. Многие выбирают ее за протяженность и ухоженность.

На набережной также расположена мини-рампа для экстремалов, но, несмотря на внешнюю простоту, на ней можно исполнять достаточно сложные трюки.

Покатушки на набережной Цесаревича – одно удовольствие. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Кампус ДВФУ

Большая территория кампуса ДВФУ, с ограниченным доступом для автомобилей. Она самая длинная и новая, а ландшафт острова позволяет проехать по прямой и испытать себя на горках с небольших переправ. Вход на территорию кампуса для всех свободный.

В паре минут от главного корпуса вуза расположена школа экстремальных видов спорта «Точка Притяжения». Для поклонников экстрима в ней есть мягкий фанбокс (одна из фигур, под которой уложен поролон) и поролоновая яма. Здесь велолюбители смогут отработать сложные трюки, которые жестко будет выполнять на городских площадках без подготовки.

От кампуса, кстати, можно добраться до мест, отличных для SUP-прогулок. «Комсомолка» уже подробно писала об идеальных для сап-серфинга местах.

Территория кампуса ДВФУ так и манит прокатиться. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Вторая речка

Катаются тут, как правило, по зеленым зонам Второй речки (кроме парка «С олнышко» есть сквер на Давыдова, Парк Победы, сквер «Веры и Надежды»), а также по относительно прямым тротуарам улиц Русская и Бородинская.

Пригород

Велолюбители с начальным уровнем подготовки ездят в окрестностях «Фетисов Арены» и железнодорожной станции Садгород. Более подготовленные уезжают мимо Богатого водохранилища в район бухты Лазурной, более известной, как Шамора.

Покататься на великах можно и на территории спортивно-технического комплекса «Приморское кольцо».

Пригород Владивостока – чудесное место для спокойных прогулок среди природы. Только осторожней на дорогах. Фото: Дарья НАУМЕЦ

ТОЧКИ ПРОКАТА

«Сам себе велосипед»

- остров Русский, поселок Аякс, 10, строение 20

- улица Светланская, 72, строение 181

- набережная Цесаревича, 16

Самый крупный велопрокат во Владивостоке. Здесь находится около 200 разных велосипедов – от обычных до горных, BMX и гидравлических. Чтобы взять, нужна копия документа, удостоверяющего личность, либо денежный залог.

На выходные рекомендуют бронировать велосипеды заранее, оплату можно осуществлять наличными или переводом на банковскую карту.

Парк культуры и отдыха имени Сергея Лазо

- улица Десятая, 26

Здесь вас ждут 14 взрослых, 7 детских велосипедов и даже есть модели для самых маленьких. Для малышей могут поставить дополнительные колесики, есть также коляски с педалями.

Чтобы взять, нужна копия документа, удостоверяющего личность, либо денежный залог. Прокат работает каждый день, в зависимости от погоды.

Сеть минимаркетов «Акуна Матата»

- улица Сахарный ключ, 3

Здесь велосипеды предоставляются в качестве дополнительной услуги, оплатить которую можно с помощью кредитной карты. Работает прокат круглый год, поэтому здесь часто берут велосипеды для зимней гонки «Тур де Папенберг», проходящей по льду залива Новик (остров Русский). Модели представлены только горные.

Чтобы взять, нужна копия документа, удостоверяющего личность, либо денежный залог.

КСТАТИ

Во Владивостоке есть активное велосипедное сообщество «Велодом», которое всегда радо принять в свои ряды новых людей. Часто проводятся вело-экскурсии, совместные катки по городу и пригороду, вело-квесты и другие интересные события.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

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