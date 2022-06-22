Отель, спа-центр, аквапарк? Что происходит на самом популярном пляже Владивостока?

На популярный пляж летом приезжают тысячи отдыхающих. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Бухту Лазурную, которая больше известна как Шамора, подготовили к началу пляжного сезона. Территорию благоустроили, специалисты уложили новый асфальт, починили мост, а на береговой линии просеяли песок. Но это далеко не все изменения, которые ждут одно из самых популярных мест отдыха в городе. Планы по развитию туристической привлекательности пляжа – грандиозные. Совсем недавно здесь открылся новый отель, а в будущем должны появиться еще три гостиницы, аквапарк, спа-центр, и другие объекты инфраструктуры.

Дорогу заасфальтировали. Фото: Анастасия Котлярова, администрация Владивостока.

Напомним, в прошлом году Шамору сильно затопило. Вода дошла до спасательных вышек и раздевалок. Пляж оказался буквально засыпан камнями, а песок частично смыло в море. А еще годом ранее во время тайфуна «Майсак» был разрушен пешеходный мост. Сейчас его отремонтировали по распоряжению главы города Константина Шестакова. Всю необходимую документацию для реконструкции подготовили представители управления дорог городской администрации, после чего к непосредственным работам приступил подрядчик.

Разрушенный во время тайфуна мост отремонтировали. Фото: Анастасия Котлярова, администрация Владивостока.

– Ремонт моста завершен, и отдыхающие уже могут им пользоваться. Также для удобства автомобилистов здесь отремонтирована дорога, она относится к улице Лазурной, –поделился исполняющий обязанности руководителя управления Юрий Трунов.

Для комфорта отдыхающих специалисты также просеяли песок на пляже, отделив мусор, камни и ракушки. Такую технологию начали применять с прошлого года.

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