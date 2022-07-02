12-килограммовый «Меч Победы» навсегда передали в музей истории Дальнего Востока

В музее меч будет под надежной защитой. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Первый июльский день навсегда останется одним из важных в истории Владивостока. Мэр города Константин Шестаков передал на вечное хранение «Меч Победы» в музей истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева. Жители и гости столицы Приморья в течение ближайших двух недель смогут посетить выставку, в которой будет представлен этот ценный артефакт.

Меч был изготовлен уральскими оружейниками и соответствует государственному стандарту клинкового оружия. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Почему же глава города решил передать «Меч Победы» музею? По словам Константина Шестакова, он ни на секунду не сомневался в том, что это верное решение. Ведь у людей всегда должна быть возможность узнать о подвигах наших предков, а для этого нет места лучше, чем площадка федерального музея истории Дальнего Востока.

– Этот символ мужества и победы смогут увидеть тысячи жителей и гостей Владивостока. И надеемся, он станет частью новой, максимально полной экспозиции, посвященной участию Владивостока и Приморья в Великой Отечественной войне, – отметил мэр.

Здесь 12-килограммовый артефакт будет в надежной защите. По словам директора музея Виктора Шалая, ежегодно любой предмет, содержащий хотя бы один миллиграмм драгоценного металла проверяет пробирная палата. Поэтому ни один кусочек золота или серебра не потеряется. Все ордена, медали и прочие ценные экспонаты хранятся в отдельной комнате-сейфе и осматриваются специалистами.

Почетный гость – ветеран Великой Отечественной войны Гарольд Григорьевич. Фото: Максим Долбнин

Этот, несомненно ценный подарок, играет большую значимость для тех, кто непосредственно принимал участие в сражениях во время Великой отечественной войны. Одним из главных гостей торжественной церемонии передачи меча стал ветеран Кузнецов Гарольд Григорьевич.

– Владивосток с мечом в руках теперь будет защищать свою землю. Этот артефакт самый главный символ победы. Мы не имеем права уронить честь и достоинство, ведь этот подарок нам вручила наша Родина. 200 тысяч наших приморцев были готовы отдать свои жизни за мирное небо над головой, это нельзя забывать, – рассказал ветеран Великой Отечественной войны.

Меч был изготовлен уральскими оружейниками и соответствует государственному стандарту клинкового оружия. Клинок украшен растительным орнаментом и дарственной надписью для каждого награждаемого города. А на обратной стороне высечена цитата Александра Невского: «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет».

По словам Константина Шестакова, он ни на секунду не сомневался в том, что меч должны передать музею. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Напомним, в преддверии Дня России в Москве в музее Победы на Поклонной горе состоялась торжественная церемония вручения «Мечей Победы» городам воинской славы. Уральские оружейники изготовили 45 экземпляров. Все они соответствуют государственному стандарту клинкового оружия.

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