Акулы-мако в Приморье – миф или реальность: опасная хищница оказалась загадкой даже для экспертов

Сельдевая акула в акватории Русского острова. Фото: Олег КАТУГИН, ТИНРО

«Трехметровую акулу засняли в акватории Владивостока», – так, по крайней мере, звучат заголовки местных СМИ о нежданной посетительнице приморских бухт. Очевидцы запечатлели хищницу в районе острова Русский накануне, 3 июля, о чем сообщили в соцсетях. Однако «Комсомольская правда – Владивосток» поговорила с экспертами и поняла, что все не так просто.

Море теплое вокруг, мы купались в нем, и вдруг...

– Она метра три, – комментирует за кадром автор видеоролика. Запечатлеть хищницу удалось рыбакам на лодке.

Видеозапись растиражировали в соцсетях под разными подписями: бытует версия, что акулу заметили в районе бухты Патрокл. Иные подчеркивают, что все произошло на Русском. Можем предположить, что речь идет о разных хищницах – и, вероятно, не настолько опасных, как говорят.

Ряд биологов сошлись во мнении, что перед зрителем – акула-мако, одна из самых безжалостных зубастых акул. Специалисты ТИНРО в беседе с корреспондентом «КП-Владивосток» при этом отметили: установить принадлежность хищницы к какому-то виду невозможно по видеоролику, опубликованному в соцсети. В свою очередь, рыба, которую морские биологи действительно запечатлели в акватории острова Русский – тихоокеанская сельдевая акула. Так, по крайней мере, предположили эксперты. Хищница, похожая на дельфина, действительно крупных размеров. Она грациозно выпрыгнула из воды в районе Великокняжеской батареи в 40 метрах от берега, недалеко от пляжа на мысе Вятлина.

Мако тоже принадлежит к семейству сельдевых акул, однако она гораздо крупнее сородичей и, как мы отметили, в разы агрессивнее. Отличить хищницу можно по брюху – но оно было сокрыто от глаз рыбаков. Иными словами, добавить ясности в истории могут только авторы видеоролика, с которыми связаться не удалось.

– Cельдевые акулы курсируют вдоль берегов и питаются другими видами рыб. Возможно, эта акула подошла близко к берегу за лобаном и пиленгасом - стаи этих видов кефалевых сейчас перемещаются в непосредственной близости у берега, где активно питаются скальными обрастаниями (водорослями). Не исключено, что на кадрах – моменты охоты акулы на лобана или пиленгаса, – отметили в ТИНРО.

Челюсти по-приморски

Еще до начала пляжного сезона рыбаков в крае встревожили как минимум две акулы, которых обнаружили в акваториях Приморья. Одну хищницу заметили в районе Преображения, другую – в бухте Тихой во Владивостоке. Как писала «КП», речь идет о белой акуле, а вот во втором случае вид рыбы определить до сих пор не удалось.

Годом ранее Приморский край из-за аномальной жары встретил десятки морских обитателей, нетипичных для региона. Так, например, летом 2021 года на крючок попалась тропическая рыбка махи-махи и белых акул. Последние плывут за теплым течением.

Многие детали в истории с морскими хищниками еще предстоит уточнить . Тем не менее редакция и специалисты призывают не заплывать далеко в акваториях Приморского края, быть аккуратным при спуске на САПах, немедленно покинуть воду в случае ранений и кровотечения.

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