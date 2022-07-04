Выяснилось, когда в Приморье откроют рестораны «Вкусно – и точка»

Сети фастфуда конкурируют за название. Иллюстрация из архива. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рестораны обновленного «Макдоналдс», сети быстрого питания под модным названием «Вкусно – и точка», планируют открыть во Владивостоке 17 июля. Об этом сообщили «Комсомольской правде – Владивосток» источники среди сотрудников компании. Стоит отметить, в четырех точках обновленного «Мака» в дальневосточной столице еще не установили новые вывески.

Официально маркетологи сети отказались называть конкретную дату первого рабочего дня в Приморье. В Москве рестораны уже пользуются популярностью, а вот Дальний Восток задерживается – в помещениях завершают работы по ребрендингу и набирают персонал. В то же время на пятки крупному бизнесу наступает приморская сеть фастуда «Еда и точка», которая намерена в судебном порядке заставить федерального игрока поменять название. О том, как приморский «Мак» успел перейти в другие руки и что будет делать оппонент, обвиняющий компанию в плагиате – материале «КП».

«Клуб-отель» захватил Рональда Макдональда

До ухода компании из России дальневосточным бизнесом «Мака» распоряжалась компания подрядчик – ООО «ДВРП». Как писала «Комсомольская правда», вся российская структура сети перешла в руки кузбасского угольного миллиардера Александра Говора, владельца ООО «Клуб-отель». Но дальневосточный оператор долгое время продолжал быть под опекой старого владельца.

На бумагах 100% капитала принадлежало американской «Макдоналдс Корпорейшн» – так было до 10 июня. После этой даты, следует из ЕГРЮЛ, дальневосточного оператора «переписали» на ООО «Клуб-отель». На запрос «Комсомольской правды» с просьбой прокомментировать полноценную смену владельца не ответили. Но, как можем предположить, это стало последним этапом, чтобы ускорить открытие дальневосточного филиала «Мака». К слову, долгое время под управлением Говора были 25 ресторанов «McDonalds» в Сибири.

Плагиат, и точка?

Как рассказал корреспонденту Сергей Понкратов, генеральный директор сети фастфуда, которая готовится воевать за свое оригинальное название, все уже перешло в юридическую плоскость. Подробностей дел судебных пока маловато, но напор предпринимателя сохранился:

– Мое мнение не изменилось. Я считаю, что они [«Вкусно – и точка» - прим.] не правы.

– Повлияет ли открытие на ваш бизнес сейчас, или об этом говорить пока рано?

– Я думаю, что повлияет на наше дальнейшие развитие. Главная претензия в том, что мы теряем свою уникальность. Хочется остаться «яйцом», а мы превращаемся в «курицу», – подметил Сергей Понкратов, – мы не сдадимся.

Напомним, первые беседы стороны уже провели. «Вкусно – и точка» не намерена менять название: во Владивостоке рестораны откроются именно под этим именем. Предложений купить бренд у приморской сети фастфуда, рассказал Сергей Понкратов, не поступало, несмотря на такие слухи.

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