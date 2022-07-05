Важные изменения коснулись «Дальневосточной ипотеки»

Расширение программы позволит оказать поддержку работникам сферы образования и здравоохранения. Фото: Иван МАКЕЕВ

Программой «Дальневосточная ипотека» теперь могут воспользоваться медработники и педагоги. Постановление об этом утвердил председатель правительства России Михаил Мишустин. Нововведения вступили в силу 4 июля 2022 года. О том, как получить кредит на новых условиях, что для этого нужно и есть ли какие-то ограничения, корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» узнал у заместителя председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексея Косякова.

– В результате изменений льготные условия кредитования будут распространены на медиков и педагогов, проработавших на Дальнем Востоке не менее пяти лет. Раньше такие кредиты были доступны молодым супругам до 35 лет, не состоящим в браке родителям с несовершеннолетним ребенком, а также участникам программ «Дальневосточный гектар» и повышения трудовой мобильности, – отмечает специалист.

Еще одно новшество – продление возможности покупки в кредит готового жилья в Магаданской области и Чукотском автономном округе до 31 декабря 2024 года. Ранее срок оформления таких займов был ограничен декабрем 2021 года.

Алексей также отметил, что предельная ставка по условиям программы – 2%, в Банке ДОМ.РФ «Дальневосточная ипотека» доступна от 1%.

Расширение программы позволит оказать поддержку работникам сферы образования и здравоохранения и расширить круг потенциальных участников программы. По предварительным данным, в результате изменений улучшить жилищные условия смогут ежегодно около 5,5 тысяч медиков и учителей. Банк ДОМ.РФ начнет выдавать кредиты по новым параметрам в ближайшее время.

Напомним, рассмотреть вопрос о распространении программы «Дальневосточная ипотека» на педагогических и медицинских работников правительству поручил президент по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума, состоявшегося 3 сентября 2021 года.

По словам Михаила Мишустина, всего на эти цели в трехлетнем бюджете предусмотрено больше 40 миллиардов рублей, из которых девять будет выделено уже в 2022 году.

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