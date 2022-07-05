Акулы пришли, разрешили купаться: восемь пляжей Владивостока открыли для отдыхающих

Сезон «бикини» открылся 1 июля. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Восемь пляжей официально назвали пригодными для купания в черте Владивостока. Согласно постановлению администрации города, сезон «бикини» открылся 1 июля. Притом документ коснулся не только мест для купания, но и способов защиты от незваных гостей – акул.

До закрытия сезона (15 сентября) жители приморской столицы могут плавать в следующих прибрежных зонах:

Амурский залив, улица Садгородская, 23, остров Русский, бухта Ахлестышева;

Амурский залив, станция Санаторная, улица Десятая, 44;

Амурский залив, станция Санаторная, улица Десятая, 26;

Амурский залив, станция Чайка (левая сторона);

Уссурийский залив, бухта Улисс, улица 2-я Поселковая, 34а;

Уссурийский залив, бухта Лазурная, улица Лазурная 19.

«Комсомольская правда – Владивосток» уже писала о недавней встрече приморцев с акулой в районе острова Русский. Моряки, заснявшие хищника на камеру, оценили его размер по меньшей мере в три метра. В этой связи городские власти рекомендовали «правообладателям земельных участков принять незамедлительные меры по обеспечению безопасности жизни и здоровья, эвакуации из воды отдыхающего населения».

Заплыв опасных хищников в бухты Приморья – крайне редкое явление. Фото: Евгения ГУСЕВА

Быть начеку

Специалисты лаборатории ихтиологии ННЦМБ ДВО РАН рассказали редакции, что заплыв опасных хищников в бухты Приморья – крайне редкое явление. Например, когда в 2011 году (вероятно) белая акула напала на человека – последний просто оказался не в то время не в том месте. Обитающие здесь местные катран и сельдевая акула не опасны для людей.

– Можно предположить, но не утверждать, что вероятность встречи с акулами выше в южной части Хасанского района (как это было в 2011 году). Вероятно, белую акулу привлекли не люди, а, скорее, ларги, лежбища которых встречаются близ Андреевки и других популярных мест отдыха. Людям, столкнувшимся с морскими хищницами, просто не повезло и они оказались не в том месте и не в то время. Опять же, сложно сказать точно, что конкретно спровоцировало нападение акулы.

Исследователи подчеркивают, что в конце августа-сентябре можно с низкой вероятностью наткнуться на «треугольный плавник» в любом месте на юге Приморья . В том числе специалисты проводят различия между спровоцированными нападениями и неспровоцированными. В первом случае это может быть, когда пойманная акула случайно ранит человека уже в лодке. К спровоцированным нападениям относятся ситуации, когда люди купаются рано утром или в сумерках, то есть во время охоты. Важно помнить, что спровоцировать животное может и рана на теле.

– У большинства тропических акул при понижении температуры воды до 18 градусов притупляются пищевые инстинкты (у белой этот температурный порог ниже), акулы перестают активно охотиться.

Эксперты рекомендуют: при встрече с акулой, в первую очередь, не стоит ее раздражать, преследовать на лодке, привлекать, бросая ей рыбу, опускать конечности в воду. Если во время рыбалки пойманная рыба находится в садке и опущена в воду, то при появлении акулы нужно убрать улов из воды. Если же встреча с акулой произошла во время купания, важно не делать резких движений, максимально успокоиться и дождаться, когда акула уплывет.

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