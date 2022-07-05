Пиццы военным, панды и фотозоны: как семья из Владивостока снабжает Приморье картоном и не только

Офис «КартонПром». Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

Приморцы для поддержки военнослужащих, участвующих в спецоперации, подготовили мини-пиццы в коробочках с военным стилем – оказалось, что разработать такие непросто. «Комсомольская правда – Владивосток» решила узнать, как у местного бизнеса дела с картонными изделиями и что еще регион может произвести. Рассказать об успехах в сфере полиграфии согласилась приморская компания «КартонПром», создающая и промышленные тары, и милые упаковки. Маленькая типография, созданная семьей Максима Кочеткова, cтала одним из главных операторов в регионе.

Завод в «подсобке»

– Открылись мы как типография шесть лет назад. Начинали скромно, затем купили свое оборудование. Наращивали мощности. В эпоху коронавируса мы начали делать защитные экраны против COVID-19. Деньги закончились, попробовали экспериментировать, работать с больницами. Поняли, что можем производить абсолютно разные «истории» – и тут наступила пора авторских коробок, – начал рассказ Максим Кочетков.

Максим Кочетков. Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

Семья развернула бизнес в здании на Народном проспекте, 13, в котором еще с прошлого века печатают газеты. Иными словами, бумага и ее производство тесно вплетена в историю этого дома.

Кочетковы пользу видят даже в «подсобках». Типография развернулась на первом этаже: там установлены принтер, аппаратура для шлифовки и тиснения [процесс, когда под высокой температурой фольга наносится на материал - прим.ред.]. Буквально между этажами дома на Народном проспекте, в складском помещении, семья оборудовала цех по производству коробок. Еще один кабинет – офисный, для административного персонала. Но и там полным-полно коробок.

Склад сырья и коробок и по совместительству дальний цех. Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

– В один прекрасный летний вечер прошлого года мы купили оборудование для производства картонных коробок – российскую технику. Делаем либо из собственного, либо закупочного материала. У нас есть сырьевая машина, которая выдает картон. Для дешевых материалов – например, промышленных коробок, нам подходит. Более качественный картон из твердых сортов приходит от поставщиков, – пояснили «КП».

Сделано в России

Резка китайская, поттер – японский, принтер – немецкий. Глава компании признался, что не все оборудование для полиграфии и типографии наши делают хорошо, но для коробок налажена оптимизированная российская технология. В дальнем цеху в подсобном помещении – отечественные станок ротационной высечки, валковый пресс. Клеемазательное оборудование тоже родное, российское – при чем, за счет компенсаций от государства.

«Умная» нарезка картона с помощью оптического прибора. Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

– Покупать у подрядчика в нашей стране без субсидий дорого. Часть оборудования мы брали в лизинг. <...> Год мы воевали и разбирались, как с этой техникой совладать. Сейчас активно работаем уже третий месяц. Перспективы оптимистичные: рынок-то свободный. Уже два или три заказа из Хабаровска, их регион менее оснащен оборудованием. В качестве примера приведу родовые коробки [в них кладут наборы для новорожденных - прим.ред] – их нужно покрасить и закаландрировать [повышение плотности ткани, бумаги или картона и нанесение на материал рисунка - прим.ред]... В соседнем регионе такой техники нет, производят только стандартные гофрированные изделия. Сотрудничаем с ДВФУ, сделали вузу удобные коробки для транспортировки пищи.

Что умеем?

Разогрев клейкой массы. Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

Ассортимент продукции сложно перечислить полностью. Специфика компании в том, что персонал работает чаще всего в рамках творческих заказов, и дизайн разрабатывается тоже сотрудниками – «на месте». Атмосфера в коллективе корреспонденту «КП» показалась приятной, «экологичной»: глаза горят, руки делают.

– У нас с женой растет поколение, мы их учим. Да и атмосфера на работе, в целом, семейная. На высечении коробок сидит мой брат, внизу, на ламинировании – супруга.

В рамках пресс-тура глава фирмы показал подставки под стаканы, книги, примеры «напечатанных» фотозон. Как пояснил Кочетков, эксперименты привели к тому, что с нынешними мощностями производить можно практически все, что вздумается. Сейчас «КартонПром» умеет делать визитки, стаканы, коробки на заказ, фигуры из картона, печатать книги и работать с любой полиграфией.

Забавная продукция компании. Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

Однажды поступила идея разработать коробки для мини-пицц, предназначенные военнослужащим.

– Ребята решили нашим военным отсылать маленькие пиццы: коробочка 15 на 15. Запечатка в военном стиле. Сказали, что служащие очень любят такие. По факту мы совмещаем две деятельности: в типографии мы печатаем листы бумаги с изображением, на картон в цеху накатываем бумагу, вырубаем нужное изделие. Такое в нашем регионе делать никто не умеет. Тиражи – от 50 штук. Чтобы всем было комфортно в упадок экономики.

В России по ОКВЭД производством бумажной и картонной тары занимаются более 80 предприятий, следует из открытых источников. С учетом потребления в более чем 400 тысяч тонн в месяц нынешних мощностей недостаточно. Небольшие компании планируют расширение в текущих условиях – на примере «КартонПром» видно, что это возможно.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что регион смог избежать дефицита кассовой ленты. Современную линию, чтобы создавать этот продукт, оборудовал резидент СПВ.

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