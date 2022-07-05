Нахватала клещей, пока ждала педофила всю ночь: новые детали пропажи девочки в Приморье

Девочка находится под присмотром врачей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

3 июля пятилетняя Кристина (здесь и далее имя изменено) самостоятельно выбралась из леса, в который ее отвел 49-летний мужчина, ранее судимый за педофилию, друг семьи. К счастью, ничего страшного с девочкой не произошло. Приморец попросил малышку подождать его и пропал, ребенок всю ночь провел в лесу в одиночестве. Сейчас за здоровьем девочки наблюдают врачи. По словам заведующей детского сада, в который ходит Кристина, в ту страшную ночь к их воспитаннице прицепилось два клеща. Корреспондент «Комсомольской правды - Владивосток» узнал, как себя чувствует ребенок, а также пообщался с детским омбудсменом о дальнейшей судьбе малышки.

Зоя Пьянкова – заведующая детского сада в селе Новосысоевка отзывается о Кристине только в хорошем ключе. По словам женщины, девочка легко находит общий язык с ребятами, она очень общительная, любознательная и с ней никогда не возникает трудностей в обучении. Совсем недавно из детского сада выпустился брат Кристины, в этом году он пойдет в первый класс. Заведующая пообщалась с мамой девочки, по ее словам, малышка с нетерпением ждет возвращения в группу, скучает по друзьям. Сотрудники детского сада и сами ждут, когда она отойдет от произошедшего, ведь сами принимали непосредственное участие в поисках ребенка.

Детский омбудсмен Ольга Романова объяснила корреспонденту, что в семье Кристины, помимо нее есть еще четыре ребенка. Всех детей мать воспитывает одна. Когда-то в семье произошел неприятный случай с одним из ребят (не с Кристиной) и мать пятерых детей поставили на учет. Однако теперь сотрудников органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обвиняют в халатном отношении к своим обязанностям. Ведь до сих пор остается открытым вопрос – как в доме, где живут пять маленьких детей оказался мужчина, отбывающий когда-то срок за педофилию?

– Родителей ставят на учет, когда они не справляются со своими обязанностями по воспитанию, обучению или содержанию детей. Также причиной может быть отрицательное влияние на поведение детей либо жестокое с ними обращение. Единственный родитель в этой семье - мама. Она уже 4 раза привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по отношению к старшему ребенку. Перспективы у этой истории расплывчатые, несмотря на общее стремление сохранить детей в семье. Специалисты намерены помочь маме разобраться в недочетах воспитания, в том числе и в том, как она допустила, что рядом с ее детьми оказался человек, из-за которого и случилась эта история, – поделилась с редакцией Ольга Романова.

Мужчина, который зачем-то отвел Кристину в лес все еще находится в розыске. Напомним, к поискам пятилетней Кристины присоединились специальные группы, в составе которых инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, наряды ППС и ДПС, а также известное волонтерское сообщество «ПримПоиск» и просто неравнодушные люди. По всем группам в мессенджерах были опубликованы репосты с просьбой о помощи. Все это было не зря.

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