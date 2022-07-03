Девочка, которую искали всем Приморьем, вышла очень голодная из леса

На фото найденная девочка на руках у начальника МО МВД России «Арсеньевский» Константина Дулова. Фото: prim_police

Утром воскресенья Приморье услышало о пятилетней Кристине (здесь и далее имя изменено). Девочка 2 июля вышла из дома в селе Новосысоевка, но к вечеру так и не вернулась. Родные забили тревогу, мама ребенка заподозрила в его исчезновении знакомого семьи. 49-летний мужчина накануне гостил у них дома. Но почему такие страшные мысли пришли в голову к матери Кристины? Оказалось, что их друг когда-то отбывал срок за педофилию. К поискам малышки подключили всевозможные силы.

ВСЕ НА ПОИСКИ

Найти Светловолосую девочку вызвались специальные группы, в составе которых инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, наряды ППС и ДПС.

Более того к поискам подключилось известное волонтерское сообщество «ПримПоиск» и просто неравнодушные люди. По всем группам в мессенджерах публикуются репосты с просьбой о помощи.

– Нужны люди, нужен человек с квадрокоптером для поиска ребенка, – писали в соцсетях.

Но время шло, а о местонахождении Кристины так и не было известно. Следственное управление следственного комитета по Приморскому краю возбудило уголовное дело по статье «Убийство». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

СЕМЬЯ ПРОПАВШЕЙ

В доме, где проживал ребенок, провели обыск, изъяли личные вещи девочки и другие предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Специалисты допросили законных представителей потерпевшей и свидетелей. В следственном комитете Приморского края отметили, что многодетная семья девочки стоит на учете в органах опеки.

Следователи допросили родных девочки. Фото: СУ СК РФ по Приморскому краю

ВОЗВРАЩАЙСЯ ДОМОЙ

Вечером 3 июля Приморье облетела счастливая новость – девочку нашли. Она самостоятельно вышла из леса и была очень голодная. Ее доставили домой, а вот поиски подозреваемого все еще продолжаются. Полиции предстоит разобраться в обстоятельствах происшествия, выслушать версию Кристины и узнать, что же все-таки произошло. Малышка заигралась и заблудилась, или знакомый семьи действительно причастен к исчезновению? Сейчас главное, что девочка жива и вернулась к родителям. «Комсомолка» будет следить а дальнейшим развитием событий этой истории.

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