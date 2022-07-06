Меня не пугают тяжелые пациенты: врач-кардиолог из Владивостока рассказала о специфике и сложностях своей работы

Профессиональный праздник ежегодно отмечают 6 июля. Фото: Ксения ГУСЕНЦОВА.

6 июля свой профессиональный праздник отметят врачи, которые исправляют наши внутренние «моторы». В честь Дня кардиолога пресс-секретарь Краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи Ксения Гусенцова пообщалась с заведующей отделением детской кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии ККЦ СВМП Анной Тупикиной.

– Анна Альбертовна, в прошлом году отделение детской кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии ККЦ СВМП отметило 15-летие со дня основания. Чем вы сегодня гордитесь? Каковы его возможности?

– Действительно, нашему отделению уже 15 лет. Сегодня можно уверенно говорить, что благодаря знаниям и умениям тех врачей и медсестер, которые в свое время трудились здесь, и которые сегодня трудятся – Служба детской кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии довольно успешно функционирует в Приморье.

В нашем отделении проходят обследование пациенты от первых часов жизни до 18 лет.

У нас большие возможности для лечения детей с различными заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Мы лечим и наблюдаем пациентов с нарушениями ритма сердца, артериальной гипертензией, врожденными и приобретенными пороками сердца и кардитами различной этиологии.

Мы гордимся тем, что можем выполнять на базе Центра ренгенэндовоскулярную коррекцию врожденных пороков сердца, и выполняем ее удачно. Такую оценку нашей работе дают и врачи других клиник, и наши пациенты.

Благодаря возможностям телемедицинских консультаций, которые организованы в ККЦ СВМП, наши пациенты могут получать квалифицированную помощь и своевременные консультации в ведущих клиниках РФ таких как – центр Вельтищева, Алмазова и других. Эксперты данных клиники всегда на связи с нашими врачами, всегда готовы помочь. Для нас это очень важно, ведь к нам попадают порой сложные пациенты, особенно в период новорожденности. К примеру, у детей с нарушением ритма сердца терапия сложная, многоступенчатая, многокомпонентная, а коллеги из федеральных центров помогают подобрать терапию, которая позволяет нашим пациентам в дальнейшем благополучно выписываться домой.

Также, у нас хорошо налажена работа с учреждениями родовспоможения, и, если к ним поступает роженица с проблемами сердца у плода, мы работаем в связке: согласование сроков родоразрешения и послеродовое ведение маленького пациента дает возможность оперативно доставить малыша к нам в отделение в стабильном состоянии, где он получит всю специализированную терапию.

Благодаря руководству Центра и личному участию заместителя главного врача по лечебной работе Юлии Утюшевой, мы смогли организовать оперативную транспортировку пациентов, которым требуется лечение в специализированных кардиоцентрах. Сегодня мы на прямой связи с Центром медицины катастроф Приморского края, они оперативно и по потребности отрабатывают все поставленные задачи. За что огромное спасибо коллегам.

– Вы работаете с детьми со всего края, не только города Владивостока?

– Да, у нас пациенты обследуются и проходят лечение со всего Приморского края – от Владивостока до самых отдаленных населенных пунктов Приморья. Нередко бывают случаи, когда мы оказываем помощь и детям, которые приехали в наш край или город из других регионов России в отпуск с родителями, на летний отдых в лагерь. Если с ребенком происходит кардиологическая беда, то такой пациент будет однозначно госпитализирован к нам. Наши специалисты проведут все необходимые обследования, дадут рекомендации, чтобы ребенок уже дома мог дообследоваться и получить то лечение, которое необходимо.

– Есть ли определенные признаки, по которым можно самостоятельно определить, что у ребенка проблемы с сердечно-сосудистой системой?

– Такие признаки есть, хотя они не всегда говорят о том, что у пациента именно кардиологическая патология. Но чаще всего подтверждают необходимость визита к детскому кардиологу. Что должно насторожить? Если грудной ребенок быстро утомляется при кормлении, он плохо прибавляет в весе, обильно потеет при кормлении и плачет.

Ребенок постарше, у которого есть проблемы с сердцем, может жаловаться на: боли в области сердца, одышку, учащенное сердцебиение или ощутимые паузы. Родители могут заметить плохой аппетит или низкий рост, бледность кожи, деформация грудной клетки и другое. Это должно стать причиной обращения к кардиологу. Хотя следует отметить, что подобные жалобы могут указывать и на заболевания таких органов и систем, как желудочно – кишечный тракт, нервная система, а также могут носить психологический характер, учитывая стресс, в котором пребывает современный ребенок.

– Кадры всегда самое сложное и ценное для специализированных центров. Расскажите о вашей команде.

– Сегодня отделение представлено четырьмя детскими врачами кардиологами, двое из которых имеют сертификаты врачей функциональной диагностики и выполняют еще работу и по этому профилю. У нас отличная команда профессиональнейших медицинских сестер.

Отмечу, что наши врачи функциональные диагносты могут проводить такие виды исследований как – суточное мониторирование ЭКГ и артериального давления, тредмил-тест, который используется для определения переносимости физической нагрузки у пациентов с нарушениями ритма и кровообращения.

Мы гордимся, что уже много лет в нашем отделении трудится замечательный доктор – врач УЗ-диагностики Александр Ляхов. Это уникальный человек – я могу смело сказать, что Александр Иванович один из лучших экспертов в области эхокардиографии сердца у детей от рождения и до 18 лет. К нему направляют самые сложные случае, когда требуется уточнение в диагнозе. Александр Иванович отлично разбирается в пренатальной эхокардиографий: проводит УЗИ плода. Благодаря его точной диагностике мы имеем возможность своевременно ставить диагнозы, направлять рожениц с подозрением на критический ВПС плода (врожденный порок сердца) в специализированные роддома Владивостока или специализированные перинатальные центры, расположенные вблизи федеральных центров, которые могут проводить кардиологические вмешательства младенцам в первые часы жизни.

– Вы сохраняете связь со своими пациентами?

– Не всегда и, наверное, это правильно и понятно. Потому что, когда пациент преодолел болезнь, победил недуг, он старается забыть о нем. И мы счастливы, что смогли помочь этому ребенку. Тесная связь остается с теми, кому на протяжении определенно времени требуется наша помощь – консультации, корректировка лечения. Но нам очень приятно, когда к нам порой прилетают весточки – слова благодарности, поздравления с праздником или рассказ о том, как малыш успешно прооперирован в федеральной клинике. Это значит, что здоровых детей становится больше!

– Анна Альбертовна, расскажите немного о себе, что побудило вас стать врачом, да еще и детским кардиологом?

– То, что я буду врачом, я знала с детства. Я выросла во врачебной семье: родители, тети и дяди – все врачи. Уже лет в 7 приняла решение, что, когда вырасту, буду обязательно помогать маленьким пациентам поскорее выздоравливать. А вот стать детским кардиологом позволил случай. Когда я училась в интернатуре по профилю «педиатрия», то часть занятий проходили на базе НИИ кардиологии в Томске, где на меня огромное впечатление произвело как само детское кардиологическое отделение, так и специфика работы. Меня нисколько не пугало, что работа здесь идет в круглосуточном режиме и что пациенты поступают в тяжелом состоянии, мне импонировало, что решение надо принимать быстро и оказывать помощь требуется незамедлительно. Специфика работы сразу запала в душу.

Пациенты, которые поступают в детскую кардиологию, имеют разный профиль – здесь и врожденные пороки, и нарушение ритма сердца, и артериальная гипертензия и везде требуется свой подход, своя методология. Для специалиста – это очень интересно. Увлеченные и влюбленные в свое дело люди меня поймут.

– Как случилось, что Приморье победило Сибирь, и вы оказались во Владивостоке?

– Во Владивостоке я впервые побывала в 2001 году, когда посетила детский центр «Океан». Столица Приморья меня очаровала и покорила с первого взгляда – такого города я еще никогда не видела в своей жизни. Мне сразу же захотелось здесь жить и работать. Но родители были категорически против. Тогда новостные эфиры федеральных каналов начинались из Владивостока: и показывали коммунальные проблемы, сильнейшие летние тайфуны, и снежные коллапсы. Тогда я последовала родительскому наставлению и продолжила профессиональный путь в Томске.

А когда 3,5 года назад мне предложили работу во Владивостоке в Краевом клиническом центре специализированных видов медицинской помощи – я подумала, а почему бы нет. И согласилась.

Справочно:

В год в отделении детской кардиологии и сердечно сосудистой хирургии проходят лечение от 500 до 550 детей в возрасте от 0 до 18 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В честь Дня борьбы со сколиозом специалист из Владивостока рассказал, как обнаружить заболевание

По словам врача, первые стадии патологии – бессимптомны (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.