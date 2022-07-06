Китайский подрядчик копает дно камчатских бухт для строительства огромного газового комплекса

Бухта Камчатки. Иллюстрация из архива. Фото: Александр БОЙКО

В течение июля 2022 года один из крупнейших дальневосточных нефтяных инвесторов – ООО «Морской Траст» – поставит около 2 тысяч тонн бункерного топлива для работы в акваториях Камчатки. В бухте Бечевинской китайский подрядчик углубляет дно, чтобы построить перегрузочный комплекс сжиженного природного газа (СПГ), сообщили в бункеровочной компании.

Судно дноуглубительного флота. Фото: ООО «Морской Траст»

Речь идет о строительстве федерального морского терминала СПГ для ПАО «НОВАТЭК» [резидент ТОР «Столица Арктики», базируется в Мурманске - прим.ред.]. Работы выполняет China Communications Construction Company (CCCC) за более чем 19,6 миллиарда рублей, как писала «Комсомольская правда - Мурманск». Терминал СПГ позволит эффективно транспортировать газ с мурманской базы «Арктик СПГ 2» и с танкеров ледового класса. Работы стартовали еще в 2021 году, по договору СССС должна завершить обустройство бухты до 31 октября 2022 года. Планируемая проектная мощность рейдового комплекса в Бечевинке составит 21,7 миллиона тонн сжиженного газа в год.

По данным портала ИАА «ПортНьюс», китайский подрядчик «нарыл» и поднял уже более 15,4 миллиона кубометров грунта из планируемых 16,2 миллиона кубометров. Специалисты Поднебесной должны оборудовать подходный канал к терминалу длиной более шести километров.

Напомним, «Морской Траст» – компания с миллиардными оборотами в сфере перевозки, хранению и бункеровки нефтепродуктов, следует из ЕГРЮЛ. Это крупный инвестор Дальнего Востока в ТОСЭР, основной налогоплательщик Камчатки. ПАО «НОВАТЭК», в свою очередь, является оператором по транспортировке сжиженного природного газа.

Ранее для терминала СПГ выбрали Авачинскую бухту, но компания долго не могла получить разрешение от Минобороны РФ. Проект перенесли в район Бечевинки (cейчас это заброшенный поселок, известный как город подводников). Авачинская бухта в то же время стала объектом внимания экологов: из акватории убирают затонувшие суда.

ПО ТЕМЕ:

"НОВАТЭК" вложит в развитие Мурманской области 6 миллиардов рублей

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и председатель правления компании Леонид Михельсон подписали долгосрочное соглашение о сотрудничестве (подробнее)

Металлолом за 4 миллиона рублей: как шхуну, утонувшую близ Камчатки, доставали четыре года

Бесхозный рефрижератор «Ронд», 4 года лежавший на дне Авачинской бухты Камчатки, освободил место для швартовки яхт (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.