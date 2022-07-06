Прыгнула с матраса и не вынырнула: на озере в Приморье утонула девочка

Фото: Виртуальная Находка.
В Находке произошла трагедия – в озере утонул ребенок. Девочка ныряла с матраса и в какой-то момент больше не вынырнула. Через час спасатели обнаружили тело в воде. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».
ЧП случилось на Золотарях – озеро у моря в Находке. Девятилетняя девочка прыгала с матраса в воду и в один из таких прыжков не вынырнула. На водоеме она находилась не с родителями, но среди взрослых людей. Как только ребенок пропал с горизонта, отдыхающие сразу же бросились на помощь. Когда самостоятельно найти девочку им не удалось, было решено обратиться за помощью к спасателям.
Через час специалисты достали из воды тело девятилетнего ребенка уже без признаков жизни.
- К сожалению, спасателями, было обнаружено тело девочки без признаков жизни и передано сотрудникам полиции. Главное управление МЧС России по Приморскому краю в очередной раз призывает взрослых не оставлять без присмотра детей, купаться следует только в сопровождение взрослых в оборудованных местах и соблюдать все меры безопасности, - сообщили в ведомстве.
Как стало известно корреспонденту «КП-Владивосток», следственный комитет проводит проверку по факту случившегося. Редакция продолжит следить за развитием событий.
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