Страдает каждый пятый: приморский врач рассказала, во что могут превратиться безобидные на первый взгляд симптомы аллергии

В современном мире аллергия не так страшна, как может показаться на первый взгляд. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Частое чихание, слезоточивость, насморк – если вам известны эти симптомы, то, скорее всего вы попали в тот самый процент людей, которые столкнулись с аллергией. Заболевание неприятное, но, к счастью, в 21-ом веке есть множество способов бороться с ним. «Комсомолка» выяснила, на что чаще всего жалуются аллергики, как выявить первые признаки этого недуга и как жить с аллергией. Обо всем этом в преддверии Всемирного дня борьбы с аллергией нам рассказала Наталья Григорьева — аллерголог, иммунолог со стажем 27 лет, заведующая амбулаторным отделением Центра аллергологии и иммунологии ККЦ СВМП.

– Самая распространенная аллергия среди приморцев?

– Начнем с того, что такое аллергия. Это извращенная реакция на тот или другой аллерген. Чаще всего она возникает к тому, что нас окружает в быту. Например – пыль. В Приморье, так как у нас влажный климат, очень развита аллергическая реакция к грибковым и плесневым аллергенам. А вот если рассматривать аллергию на пыльцу растений, деревья или сорные травы, то в нашем крае источниками этого недуга становятся полынь и амброзия.

– В какой сезон аллергия обостряется чаще всего?

– Сезонная аллергия – это поллиноз. Симптомы могут быть разнообразны, начиная от заложенности носа, заканчивая болью в животе или даже головокружением. Все начинается весной, аллергическая реакция возникает от пыльцы деревьев – березы и лещины. В первой половине лета аллергенами выступают луговые травы, а с августа по сентябрь – полынь и амброзия.

Наталья Григорьева — аллерголог, иммунолог со стажем 27 лет. Фото: предоставлено спикером

– Можно ли разделить аллергиков на группы?

– Аллергическая реакция непредсказуема. Сегодня это могут быть легкие проявления, а уже завтра высыпания или развитие каких-то тяжелых системных заболеваний. Говорить о том, что аллергия – это простое заболевание – нельзя. И чаще всего узнать, на что же у человека аллергия при первом посещении врача очень тяжело. Потому что болезнь может маскироваться под вирусы, подкожные проявления и поражение бронхолегочной системы.

– Аллергия – это приговор? Можно ли жить с этим спокойно, как другие люди?

– Нет, конечно, в современном мире с этим недугом можно легко справиться. При правильном соблюдении всех профилактических мероприятий и назначений врачебных рекомендаций проявление аллергии можно свести до минимума.

– Как узнать есть у тебя аллергия или нет? Какие первые признаки?

– Первые симптомы разнообразны. Например, у детей до года это кожные проявления. Ребята постарше, которые ходят в детский сад, могут начать часто болеть простудой, на этом этапе уже нужно обращаться к аллергологу. Где-то к 10 годам начинается аллергическая реакция на пыльцу растений.

– Как узнать на что появилась аллергия?

– Самим пытаться выяснить, на что у вас аллергия не стоит, для этого есть врач аллерголог. Специалист после проведения обследования выяснит к какому из аллергенов у человека развивается нежелательная реакция.

– Есть ли статистика сколько в Приморском крае людей жалуются на аллергию?

– В среднем также, как и по всей России, каждый пятый житель края испытывает те или иные проявления этого заболевания от легких до более тяжелых форм.

– Нужно ли человеку с аллергией ограничить контакт со всеми аллергенными веществами?

– Нет, конечно, мы же с вами не живем под колпаком. Люди появляются в обществе, общаются, ходят на работу. Ограничить контакт полностью – это невозможно. А вот снизить к минимуму – конечно. Делайте дома влажную уборку, храните книги в шкафах, не покупайте ковры из настоящего волокна. Такими действиями вы обезопасите себя.

– Стоит ли идти к аллергологу, если болезнь не сильная и человек сам снимает симптомы?

– Конечно же стоит. Потому что сегодня это могут быть легкие проявления, но, если с ними ничего не делать, не обращать на них внимание и пытаться лечить самостоятельно, процент того, что аллергия перейдет из легкой формы в среднюю или даже в тяжелую, очень большой.

– Что делать при острых аллергических реакциях, опасных для жизни?

– Самолечением заниматься не надо. Если человек уже посещал аллерголога, ему прописана определенная терапия. Но если вы не знаете есть ли у вас аллергическая реакция и на что, нужно обратиться к специалисту. Врач подробно расскажет, как надо поступать и вести себя в том или ином конкретном случае.

– Можно ли вакцинировать детей с аллергическими реакциями?

– Можно. У нас, конечно же, есть отсрочки от вакцинации. Но это решает врач на приеме при личном контакте с пациентом.

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