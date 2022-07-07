Режим повышенной готовности объявили во Владивостоке из-за надвигающихся ливней

В городе вовсю готовятся к непогоде. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На 8 июля в Приморье объявили штормовое предупреждение из-за прогнозов синоптиков об ухудшении погоды и выхода рек из берегов. Кроме этого с 7 июля во Владивостоке введен режим повышенной готовности.

Режим будет действовать с 18:00 7 июля до 9:00 субботы, 9 июля. Решение об этом приняла городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Городскому управлению содержания жилищного фонда порекомендовали организовать работу с управляющими компаниями и ТСЖ по оперативному реагированию на аварийные ситуации, которые могут возникнуть из-за непогоды.

Управлению вопросам топливно-энергетического комплекса посоветовали в случае необходимости объединиться с ресурсноснабжающими и сетевыми предприятиями.

Начальники районных административно-территориальных управлений должны подготовиться к возможным ухудшениям погоды и организовать работу штабов по предупреждению и ликвидации ЧС.

Жителям и гостям приморской столицы напоминают, что о нарушениях в работе городского хозяйства необходимо рассказать Единой дежурной диспетчерской службе по телефону 2222-333.

Во Владивостоке кроме дождя ожидается сильный ветер до 17-18 метров в секунду, поэтому во время непогоды не стоит находиться возле больших деревьев и рекламных конструкций.

Как рассказала главный редактор портала «Примпогода» Марина Парфенова, сильные и очень сильные дожди ожидаются в Приморье ночью и днем 8 июля. Больше всего от удара стихии пострадают западные и южные районы, на северо-востоке осадки не предвидятся. Дневные температуры понизятся на 1-3 градуса. В общей сложности в крае выпадет от 15 до 40 или 50 миллиметров дождей в зависимости от интенсивности.

– На реках западных и южных районах ожидаются резкие подъемы уровня воды до полутора метров, на малых водотоках – до двух с выходом воды из нижних берегов. Есть угроза затопления пониженных участков рельефа и расположенных на них объектов.

Метеоролог поделилась, что атмосферный фронт пройдет над Приморьем с запада на восток. В субботу, 9 июля, он может вернуться в ослабленном виде, однако дожди продолжатся.

По словам Марины Парфеновой, наибольшее количество осадков обрушится на Хасанский район: с 1:00 и до 7:00 8 июля выпадет больше 100 миллиметров дождей. Во Владивостоке с 4:00 до 10:00 ожидается больше 50 миллиметров.

– Такое количество воды за короткий промежуток времени – много, ливневки могут не справиться.

В приморской столице вовсю готовятся к предстоящей непогоде. Работники предприятия «Содержание городских территорий» уже обследовали, промыли и прочистили участки, где во время сильных дождей возможны подтопления. Также специалисты поднимают решетки ливневых канализация, чтобы вода уходила быстрее.

Автолюбителей просят быть осторожными на дорогах и по возможности парковаться на открытых площадках.

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