Владивосток уходит под воду. И это только начало

Обстановка на Тихой. Фото: WhatsApp-группа dpskontrol_125rus

Сильные дожди обрушились на Владивосток утром во вторник, 28 июня. Осадки и водные потоки настолько обильны, что город постепенно начал уходить под воду – сразу же оказались затоплены подземные переходы, дороги в районе улиц Космонавтов, Пограничной, Луговой и многих других.

«Комсомольская правда – Владивосток» собирает оперативную информацию о непогоде и происшествиях.

14:25

Администрация Владивостока напоминает жителям города, что сообщить о проблемах, связанных с непогодой, можно в специальный чат-бот. А еще можете нам сообщать: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03.

14:10

Пока дождь господствовал в дальневосточной столице, он успел затопить еще и дома. Так, на Борисенко, 16, из-за воды начали искриться счетчики – вспышки света и взрывы слышны на весь подъезд.

13:20

Однако это временная передышка, так что не расслабляемся. Как рассказала нашему корреспонденту главный редактор портала «Примпогода» Марина Парфенова, дождь будет лить весь день, иногда даже с особым рвением. Для юга и юго-востока Приморья прекратится все только в ночь на 29 июня, дальше непогода двинется на север края.

13:13

Осадки теряют свою интенсивность: на Второй Речке уже не капает, только ветер гуляет. Нет дождя и в центре Владивостока.

Актуальная обстановка из погодного виджета, данные с сайта: The Weather Channel.

13:05

От схода сели пострадала объездная трасса Де-Фриз – Седанка – Патрокл. По словам мэра Шестакова, это не вызвало сильного затора.

12:58

В 10 часов мы писали, что на Русском острове в районе мини-ТЭЦ «Центральная» произошел обвал. Огромные камни оказались на дороге, движение по правой полосе было невозможным. Сейчас администрация Владивостока информирует, что дорожные службы уже все убрали.

Дорожники убрали завал на Русском острове. Фото: Администрация Владивостока

12:45

Мэрия: движение трамваев возобновлено.

12:07

Еще немного затопленной Пограничной. На одном из видео заметно, как подземный фонтан поднимает крышку люка. Видать, не система не справляется с нагрузкой.

Поэтому здесь в первую очередь подняли ливневки. На месте побывал мэр города Константин Шестаков, говорит, что вода стала уходить быстрее, так что сейчас с улицей уже все в порядке.

11:48

Тут в социальных сетях скидывают кадры плавающей Пограничной, в районе стадиона «Динамо». Слушайте, может ну этот футбол? Даешь водное поло!

Фото: Telegram-канал t.me/newsvladivostok

11:41

Мэрия дала ответ по поводу остановки трамваев в районе Луговой, а также рассказала, что с общественным транспортом:

– Идет расчистка путей и отвод воды. Движение трамваев и электробусов приостановлено. Троллейбусы ходят, автобусы тоже.

11:39

Наши земляки порой пытаются найти позитивное в обильных осадках. Конечно, радует, что погода теплая, но вот известный фотограф, журналист, блогер Александр Хитров еще увидел и медитативный посыл. Интересно, шутит или серьезно? На кадрах – лестница возле главного входа в Покровский парк. Кстати говоря, в его Telegram-канале «Хитров говорит» уже много постов про дождь.

11:32

Мы уже писали о том, что затопило подземный переход в районе Фуникулера. Теперь неравнодушные жители делятся кадрами «водопадов» в центральном переходе. Первыми под воду уйдут «подземки».

11:26

О новой неприятности пишут жители города – в районе проспекта 100-летия Владивостока машины начали глохнуть посреди затопленных дорог. В подтверждение – видео.

11:24

Пишут, что трамваи встали. Ждем реакции от мэрии города по поводу движения электротранспорта.

11:18

Городские дорожники начали поднимать ливневки там, где скапливается много воды. Как правило, это низменные участки. Чаще всего во время обильных дождей страдают улицы Космонавтов и Пограничная.

11:12

Добавим, что обрушение на острове Русский сегодня не единственное. В центре города, на Пушкинской, сошла земля, деревья оказались на дороге. Специалисты уже выехали на место происшествия.

Есть обрушения и в крае.

10:38

По дороге в кампус ДВФУ произошел обвал скального грунта. Перекрыта правая полоса на пригорке после мини-ТЭЦ (после первого поворота в кампус).

10:35

«Официально» заторы на дорогах Владивостока оцениваются онлайн-картами в 5 баллов. Однако стоит внимательней взглянуть на любимый участок проспекта 100-летия Владивостока, где все окрашено в бордовый и красный, причем в обе стороны. Страдает развязка с Постышева на Фирсова, Снеговая, Котельникова, Народный проспект, Некрасовская, Партизанский проспект, Океанский проспект, переулок Павленко, Алеутская, Пологая, Пограничная, Семеновская,, Луговая, Ивановская, Борисенко, Спортивная... Перечислять можно бесконечно!

Обстановка на дорогах на 10 утра. Фото: Яндекс.Карты

10:25

Цены на такси на указанное время не зашкаливают. Подорожание в пределах разумного: если обычно поездка обходится в 250 рублей, то сейчас предлагают всего на 80-100 рублей дороже. При этом утром был отмечен резкий скачок: в 8 утра поездка стоила 400 рублей, а уже через 10 минут подняли до 600.

10:15

Напомним, что в Приморье объявлено штормовое предупреждение. Главный синоптик края Борис Кубай накануне отметил, погода ориентировочно нормализуется в среду, 29 июня. Отметим, предстоящей ночью в регионе выпадет примерно 15-45 миллиметров за 12 часов, а в восточных и южных районах – до 50 миллиметров и больше примерно за 12 часов.

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