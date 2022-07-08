Штормовое отменили, но Владивосток продолжает тонуть в воде (обновление)

Дорожники восстанавливают трамвайное движение.
Фото: Социальные сети
Хотя во Владивостоке отменили штормовое предупреждение, местами все же столице ДФО сильно досталось от удара стихии. Дожди продолжаются, а вместе с тем улицы города плавно погружаются под воду. Осадки скапливаются в низинах, заставляя автомобили пробираться почти вплавь от дороги к дороге.
В мэрии сообщили, что трамваи уже остановлены, до этого они ходили по расписанию. На улице Луговой, как и в прошлый раз, на рельсы попал щебень и случайный мусор. Сейчас работники ОАО «Электрический транспорт» очищают проезд. Движение возобновят после восстановительных работ.
Отменены рейсы из Владивостока на 14:30 и с острова Попова в 16:55
Что до автомобильных трасс – вот список: потопы замечены на Молодежной, в связи с чем образовалась пробка до Зари; «плывут» Дальпресс в районе Иманской, Пограничная, Спортивная, Лейтенанта Шмидта и дорога возле яхт-клуба «Семь футов». Близ Снеговой, 30 вода перетекает через бордюры, пешеходы не могут пройти. Еще хуже ситуация на Воропаева и Шепеткова – там автомобили передвигаются по капот в воде.
Типичные «водопады» образовались под трассой в районе Некрасовской. Грязная жидкость стекает прямо на автомобили.
«КП – Владивосток» продолжает следить за ситуацией.
Обновление 14:30
Движение трамваев восстановлено, отмечают дорожники.
По данным синоптиков, всего за 6 часов во Владивостоке выпало больше 20 мм осадков.аким образом, с начала дождя их общее количество равно 27,7 мм. Это почти двухмесячная норма. Дожди продлятся до утра, 9 июля.
Дополнительная информация от администрации Владивостока:
В воде оказались киоски в подземном переходе на центральной площади города. Затруднен проезд на Маковского, 17, на Нейбута, 33, камни снесло на дорогу, вновь сошел сель на улице Карьерной.
Улица Карьерная.
Фото: Социальные сети
Добавим, накануне дорожные специалисты капитально прочистили ливневку и открыли решётки по всему Владивостоке. В связи с этим вода не долго скапливается в бассейнах.
Напомним, во Владивостоке объявили штормовое предупреждение из-за надвигающегося тайфуна.
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