Они преследуют вас даже в песке: эксперт поделилась, какие инфекции могут подстерегать приморцев на море

Обезопасьте себя, чтобы отдых принес удовольствие. Фото: Виталий КАРНАУХ

Оборудованные пляжи не всегда помогают спасти людей от трагедии. Иногда в воде прячутся вредоносные микроорганизмы, например, кишечная палочка. Рассказываем, откуда берутся эти инфекции и как не заразиться при купании в летний период. Обо всех тонкостях в эфире радио «Комсомольская правда» во Владивостоке на волне 90.4 FM рассказала эпидемиолог владивостокской поликлиники №3 Алла Синавина.

По словам эксперта, во время отдыха на пляже действительно есть риск заразиться некоторыми инфекциями. Самые распространенные – церкариоз, лямблиоз, лептоспироз, ротавирус, гепатит А, Е, холера, дизентерия и сальмонеллез. Но все это не так страшно, как может показаться на первый взгляд, меры профилактики довольно простые.

– В первую очередь необходимо уточнять на сайте Роспотребнадзора в каких местах разрешен отдых. Ежегодно специалисты проверяют качество и безопасность воды. Также необходимо самим оценивать обстановку на пляже. Смотреть не купаются ли животные, нет ли около берега загрязнений, например, тины. Обращайте внимание есть ли общественные туалеты, организована ли площадка для отходов, нет ли каких-то производственных или сельскохозяйственных сливов в водоем.

Алла отметила, такая болезнь, как церкариоз передается от уток, так что и на пернатых тоже стоит обратить внимание. Что касается симптомов – это зудящая красная сыпь на коже. При ее появлении необходимо сразу же обратиться к врачу. Если говорить о лямблиозе, этой инфекции в основном заражаются дети. Ребята чаще остальных глотают воду, когда купаются. Боль в животе, тошнота, жидкий стул – основные симптомы заражения.

Еще одна неприятная болезнь – лептоспироз. Это опасная бактериальная инфекция, которая передается людям от животных. Риск заражения очень высокий при наличии на коже ран и ссадин. Человек может почувствовать головную боль, у него начнется жар, заболит живот, а затем краснеют глаза и возникает желтуха.

Ротавирусная инфекция также, как и лямблиоз чаще встречается у детей. Из симптомов – температура, диарея и рвота. При проявлении любых признаков лучше сразу же обратиться за медицинской помощью.

Гепатит А и Е настигает тех, кто любит закапываться в песок. Потому что это заболевание передается фекально-оральным путем, поэтому следует внимательнее относиться к месту выбора отдыха. После купания желательно ополоснуться чистой водой, можно даже прямо из бутылки, либо в кратчайшие сроки по возвращению домой принять душ. И лучше всего всегда брать с собой на пляж антисептик либо антибактериальные салфетки.

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