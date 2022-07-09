Рассказываем, как войти в пляжный сезон во Владивостоке, избежать медуз и не оказаться в открытом море

Купальный сезон во Владивостоке уже открыт. Фото: Евгения ГУСЕВА

Теплое море, белый песок, шикарный загар – купальный сезон во Владивостоке уже открыт. Однако лето – это не только время для отдыха, но и еще достаточно опасный период, когда следует помнить о простых и понятных правилах поведения на свежем воздухе. О том, как оказать первую помощь в критических ситуациях и о безопасности пляжного досуга рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» во Владивостоке на волне 90.4 FM главный государственный инспектор по маломерным судам Приморского края Илья Асмаковский.

– Каждый год выходит список безопасных пляжей для купания. А какой он – безопасный пляж? И где можно купаться этим летом?

– С точки зрения сотрудников МЧС, пляж – это то место, которое обустроено для купания. Там можно не только зайти в воду, но и быть под присмотром спасателей. В 2021 году, чтобы разрешить купаться в том или ином месте, оценивали спасательные средства и сотрудников, а сейчас происходит добровольное декларирование. То есть владельцы пляжа обещают официальное исполнение всех обязательных требований по безопасности. Что касается Владивостока, если не считать двух детских оздоровительных лагерей ВДЦ «Океан» и «Юнга», купаться можно на 4 пляжах: бухта Лазурная ООО «Лотс», Ривьера-Лагуна, Токаревская Кошка и Санаторий МВД. Но с наступлением жары, я думаю, поступят еще декларации.

Также на совещании с главой города было принято решение о создании дополнительных мобильных постов. Они будут на Русском острове в районе мыса Ахлестышева, в бухте Аякс и возможно в бухте Парис.

Главный государственный инспектор по маломерным судам Приморского края Илья Асмаковский. Фото: Елизавета ЕНИНА

– Как повлияли изменения в системе оценивания пляжа на проверки и их результаты?

– У нас появился новый вид надзора – за базовыми стоянками для маломерных судов и пляжами. В последующем сотрудники ГИМС приходят и устраивают проверку.

– Почему все-таки опасно купаться на некоторых пляжах?

– У нас Японское море, летом оно теплое, манящее и красивое. Во многих местах возникает такое явление, как тягун – течение, возникающее при приливной волне. Человека может легко унести в морские просторы, но бороться с этим явлением никогда не надо, потому как вода всегда победит, даже хорошие пловцы не смогут справиться. В этой ситуации нужно взять направлении вбок, выплыть из этого течения и в другом месте выйти на берег. Либо расслабиться, вас отнесет недалеко от суши, и вы вернетесь вплавь.

Самое страшное то, что, когда вы будете находиться в воде, визуально тягун не найдете, зато почувствуете, как вас тянет назад. Даже если стоите в воде по пояс, выйти будет тяжело. Но все зависит от особенности бухты, в которой вы купаетесь. И повстречаться с такой стихией чаще всего можно на обширных пляжах, типичный пример – бухта Лазурная. В этом году там обустроят дополнительный спасательный пункт.

– Этот мобильный пункт создается силами МЧС или арендаторами?

– Арендаторы, конечно, тоже проявляют инициативу. Например, ООО «Лотс» создали свой пункт на пляже. Владивостокская городская поисково-спасательная служба как раз будет размещена там.

– Яхты, лодки, скутеры – они добавляют опасности в море?

– Безусловно всегда маломерные суда представляют собой еще один пункт опасности и риска для купающихся. Нужно выбирать для купания пляж из списка, который я озвучил ранее, потому что именно там есть предупреждающие буи, за которые заплывать нельзя.

– С какими ситуациями чаще всего приходится сталкиваться спасателям в сезон летнего отдыха?

– Как я уже и говорил, это попадание в такое явление, как тягун, чаще всего с этим сталкиваются на Шаморе (бухта Лазурная) и на бухте Щитовая. А еще бывает так, что люди не рассчитывают своих сил, заплывают далеко от берега, а сил вернуться обратно нет. Также любители ночного плавания могут уплыть и не найти дорогу обратно, а еще таких пловцов очень плохо видно в темное время суток людям на катерах,лодках и так далее.

– Чем отличается спасение утопающего в разных водоемах?

– В принципе первая помощь при утоплении ничем не отличается. Это освобождение дыхательных путей, когда вы вытащите человека из воды. Затем искусственное дыхание и массаж сердца. Но есть такой момент, когда человек наглотался соленой воды, она при взаимодействии с вашим ЖКТ способствует пенообразованию. И эта самая пена забивает рот, дыхательные пути и помочь в таком случае куда тяжелее, нежели, если бы это была пресная вода. Но наши спасатели выходят из ситуации. У них всегда есть с собой немножко спирта и марлевая повязка. Поры спирта осаживают пену.

– Часто ли у нас в Приморье людей уносит в море на надувных матрасах?

– За последние несколько лет на моей памяти был один такой случай в Лазовском районе. Люди уснули прямо на этом самом матрасе, но им повезло, их спасли. Однако чаще всего в такой ситуации оказываются любители сап-серфинга. Доска легкая, мореходных качеств у нее никаких нет, а парусность человек создает хорошую. Трагических случаев не было, к счастью многие берут с собой телефон. К ним сразу же выезжают на помощь.

– А как часто медузы и акулы могут испортить отдых?

– Статистика по акулам у нас есть, но только 11-летней давности. Эти зубастые были здесь всегда, но трагических случаев я не знаю, за исключением, когда парню вцепились в руку. Насколько я помню, это была акула мако, которая сезонно появляется в наших водах. Ждать опасности от этих морских существ не стоит, лучше остерегаться медуз. Самая страшная – это крестовик, укуса можете сразу не почувствовать, но при самом легком недомогании, лучше выйти из воды и понаблюдать за своим состоянием.

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