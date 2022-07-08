Полвека вместе: в День семьи, любви и верности во Владивостоке наградили самые крепкие союзы

Любовь, проверенная годами. Фото: Милана СОКОЛ

8 июля в Приморье в 15 раз отметили светлый праздник – День семьи, любви и верности. В эту дату многие влюбленные решают узаконить свои отношения, в пятницу в ЗАГСах Владивостока зарегистрировали десятки пар. Не менее доброй традицией стала и церемония награждения крепких семейных союзов. Медали за «Любовь и верность» от правительства края и подарки от администрации города вручают супругам, которые за 25 и больше лет совместной жизни доказали святость семейных устоев и воспитали достойных детей. Журналист «КП-Владивосток» пообщался с юбилярами, заверяем смело, эти семьи точно можно ставить в пример молодому поколению.

Работники ЗАГСа поздравили главных героев праздника. Фото: Милана СОКОЛ

В ЗАГСе Первомайского района дальневосточной столицы сегодня было многолюдно, и это несмотря на непогоду, разбушевавшуюся в городе. Кстати, несколько пар не пришли вовремя на регистрацию, пробки и дождь все же внесли свою лепту в сценарий торжеств. Перед входом в зал для церемоний в пятницу собрались не только молодожены, но и благоверные с «опытом», за плечами которых годы счастливой совместной жизни. Поздравить супругов Буценко и Гридчиных пришли близкие. Наблюдать с каким трепетом в этих семьях относятся к друг другу, крайне приятно. Во время торжественного награждения присутствующие не скрывали слез радости, добрые слова заставили расчувствоваться даже журналистов.

Поздравить юбиляров пришли близкие. Фото: Милана СОКОЛ

Полвека неразлучны

В День памяти святых чудотворцев, благоверных супругов Петра и Февронии Муромских, которых в России считают хранителями брака, во Владивостоке поздравили не менее образцовую семью. Николай и Наталья Буценко в марте отметили 50-летие совместной жизни. История любви началась в селе Абрежжевка в Черниговском районе Приморья, куда после колледжа молодая учительница Наталья приехала на стажировку. С первой встречи между ними вспыхнула искра, Николай всячески старался добиться расположения красавицы, и не зря. Девушка терпеливо дожидалась благоверного из армии, после чего влюбленные поженились.

Супруги вместе преодолевают все трудности, радуются достижениям родных и успехам в работе. Основная часть трудовой деятельности четы прошла во Владивостоке. Наталья Васильевна работала сначала воспитателем в детском садике, а с момента открытия школы №21 и до сих пор трудится учителем начальных классов. Педагог дала знания сотням учеников, за многолетнюю работу Наталью удостоили званий «Отличник народного образования» и «Ветеран труда». Николай Иванович большую часть времени трудился на «Дальзаводе», ремонтируя военные корабли и гражданские суда.

За годы совместной жизни в крепкой и дружной семье родились сын и дочка. Сейчас у деток уже есть свои чада. Так что Наталья и Николай не только супруги со стажем, но и опытные бабушка с дедушкой, пример для подражания всей семье. У Буценко пятеро внуков и трое правнуков. Кстати, 50 лет назад новая ячейка общества зародилась именно в Первомайском ЗАГСе.

– Верность и уважение друг к другу – это главное, считает хранительница домашнего очага. Я всю жизнь уверена в своем муже, – подытожила Наталья.

Героев торжества наградили медалями, памятными подарками от городской администрации и, конечно, искупали в овациях.

Почетная награда за образцовую семью. Фото: Милана СОКОЛ

«Жемчужная» свадьба

30 лет назад познакомились Анатолий Николаевич и Лариса Николаевна Гридчины. Юноша с первой встречи был очарован красавицей. Он устраивал для любимой незабываемые свидания, чем и покорил ее сердце. Влюбленным пришлось расстаться на время из-за длительного рейса в море. А когда Николай вернулся, пара сыграла свадьбу. Церемония прошла 19 марта 1993 года в Первореченском ЗАГСе Владивостока.

Спустя год у супругов родился первенец Максим, а еще через два года на свет появились сыновья-двойняшки Сергей и Данил. Так семья стала многодетной и в три раза счастливей. Анатолий продолжал трудиться в море, а Лариса хлопотала по дому и окружала заботой детей. Но главное, супруга оставалась надежным тылом для Николая. Он знал, что дома его ждут и любят. Что касается детей, они всегда хорошо учились и решили пойти по стопам отца, тоже связав свои жизни с морем. Сейчас Гридчины любят собираться вместе, устраивать большие праздники за общим столом.

Супруги оставили свои подписи на память. Фото: Милана СОКОЛ

– Любовь и понимание помогут прожить долгую и счастливую жизнь вместе, – отметил глава семьи. «Жемчужных» юбиляров наградили медалями и подарками.

«Горько!» сегодня кричали не только молодоженам. Фото: Милана СОКОЛ

Кстати, без цветов и презентов не остались и молодожены, которые буквально сегодня стали законными супругами. Паре предстоит долгий и счастливый путь по жизни, но, как минимум два отличных примера для подражания у них уже есть.

Еще одна семья зародилась 8 июля. Фото: Милана СОКОЛ

P.S.

Всего в Приморье вручат 70 комплектов медалей образцовым парам, чьи отношения проверены временем. При этом девять знаков отличия получат семьи, прожившие в браке больше 60 лет.

с 7 по 9 июля отношения зарегистрируют больше 350 пар. Познакомиться с историями любви можно в нашем материале. В этот светлый день «КП-Владивосток» побывала в нескольких ЗАГСах города.

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