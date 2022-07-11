Саранча хамских чиновников: острому на язык министру Камчатки досталось от губернатора

Владимир Солодов отчитал министра. Фото: принтскрин видео, правительство Камчатки

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил строгий выговор Алексею Кумарькову. Региональный министр по делам природы нелестно высказался о туристах, которые тщательно планируют свой бюджет. Семьи, которые хотят отдохнуть на Камчатке за небольшие деньги, Кумарьков назвал «саранчой нищебродствующих пакетников». Строгий выговор объявили после проверки администрацией губернатора – и это последнее предупреждение для министра, сообщили в пресс-службе правительства Камчатки.

– Любое высказанное мнение должно быть корректным и уважительным гражданам. Использование неуважительных обращений и ненормативной лексики неприемлемы. Для нас, для государственных руководителей, это является серьезным нарушением. И я хочу, чтобы это дисциплинарное взыскание воспринималось, как последнее предупреждение. <...> Мы несем ответственность за каждое сказанное слово, и оно должно быть в первую очередь, уважительным к нашим гражданам, коллегам и к смежным органам, с которыми мы взаимодействуем, – заявил Владимир Солодов.

В то же время министр отреагировал на замечания губернатора неоднозначно. Еще на прошлой неделе канал Кумарькова в Telegram назывался по фамилии. В минувшие выходные имя изменилось на «Нищеброд с соцпакетом». Не до конца ясно, понял ли Алексей Анатольевич суть гнева в свою сторону – или решил поиронизировать.

Напомним, на прошлой неделе чиновник услышал от президента Российского союза туриндустрии Ольги Санаевой, что туристы могут позволить себе путешествие на красоты региона за 45 тысяч рублей, включая перелет и проживание (без стоимости билетов – 29 тысяч рублей). Министр не стал подбирать слова. Дешевые туры, по мнению Кумарькова, только навредят экологии Камчатки, а гостей без денег он назвал «саранчой нищебродствующих пакетников, жмущихся за каждый рубль». Досталось и Санаевой: на сайте «Анкора» (турфирма, принадлежащая женщине) ценники на туры на Камчатку начинаются от 76 тысяч рублей, и это «с разгромом» подметил Алексей Анатольевич. Разговор доступен в записанной на Youtube трансляции.

Нашумевший пост 2021 года. Фото: социальные сети

Это не первый резкий выпад Кумарькова. В 2021 году глава минприроды Камчатки назвал Петровск-Забайкальский, который посетил в рамках отпуска, пространством между ягодиц. После гнева всей страны чиновник скорректировал пост, уточнив, что имел в виду только дороги города.

– Все мы знаем примеры, когда включенный пример перед государственным служащим, приводит к анекдотичным ситуациям или к казусам, которые потом остаются на всю жизнь в ассоциации людей с теми или иными спикерами. Социальные сети стали неотъемлемой частью нашей жизни: и мы должны помнить, что наши работодатели – это граждане, наши жители, – добавил Владимир Солодов.

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