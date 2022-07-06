Будете глотать слюну без еды: камчатский министр обругал туристов без денег

Турпоток на Камчатке в 2021 году составил 250 тысяч человек. Из архива. Фото: Рушан КАЮМОВ

Очередной скандал в сфере туризма произошел на Камчатке. Региональный глава Минприроды Алексей Кумарьков назвал бюджетных туристов «нищебродствующей саранчой» в соцсети. По мнению главного по делам экологии, гости без денег региону только навредят.

Вот как все было. Московский эксперт, вице-президент Российского союза туриндустри Ольга Санаева оценила недельный тур на Камчатку в 45 тысяч рублей – глава минприроды не согласился и слова подбирать не стал. Утверждение Санаевой опубликовано в «Парламентской газете». Из слов следует, что суммы должно хватить на перелет (16 тысяч рублей), проживание и питание (29 тысяч рублей).

– Что можно себе позволить на эти деньжищи в Петропавловске? Максимум – Bed and Breakfast [Кровать и завтрак - прим.ред.]. Остальное время вы, желая поесть, будете глотать слюну, глядя на ценники, – написал Кумарьков.

Гнев министра был направлен и на слова о злосчастных 29 тысячах рублей. Дешевый тур, по его мнению, навредит экологии Камчатского края, так как инфраструктура недостаточно развита для большого потока туристов:

– Какой будет толк для экономики и природы Камчатки, если сюда хлынет саранча нищебродствующих пакетников, жмущихся за каждый рубль?

Справедливости ради, чиновник отметил и явные неточности в словах Санаевой. Он заявил, что московский эксперт учредила турфирму, которая продает шестидневные камчатские туры с ценой в 72 тысячи рублей на человека.

На публикации в СМИ незамедлительно обратил внимание губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Эпитеты Кумарькова глава отчитал и назвал откровенно хамскими, а бюджетных туристов – теми, кто стремится организовать отдых по разумным ценам для семейных финансов.

– Я неоднократно подчеркивал, что задача нашей команды - сделать Камчатку доступной для каждого жителя России, вне зависимости от его достатка и социального статуса. И сегодня путешествие в наш регион уже стало более доступным благодаря субсидированным перелетам, запущенной чартерной программе, развитию автомобильных дорог <...> Поручил своей администрации провести служебную проверку в отношении Алексея Кумарькова в части соблюдения этики государственного служащего и принять по итогам строгие меры дисциплинарного характера, – обратился к общественности Солодов в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее на Дальнем Востоке резкими высказываниями отличился глава Хабаровского края Михаил Дегтярев. Чиновник назвал Приморье «Тупиком Ильича», а столицу региона – жадной до денег федеральных властей.

ПО ТЕМЕ:

Глава Хабаровского края обвинил Владивосток в жадничестве

Михаил Дегтярев сообщил, что дальневосточной столице дают слишком много денег (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.