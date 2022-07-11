«Вживую она вообще ужас»: приморец поймал на крючок нечто из морских глубин

На самом деле это существо прекрасно, когда находится в воде. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

И снова морские глубины в Приморском крае не перестают удивлять. Совсем недавно на одном из пляжей Владивостока местная жительница обнаружила на берегу загадочное существо. Разгадать кто же это, корреспондент «Комсомольской правды» попросил ученых, к ответу пришли не сразу, но все-таки раскрыли тайну. В этот раз рыбак поймал, как он выразился: «страшную ракушку». «Комсомолка» узнала, что за пугающий улов попал на крючок.

«Шевелит всякими щупальцами и булькает» – так описал улов приморец. Фото: t.me/dpskontrol_125rus

– Это актиния, она прикрепилась к ракушке и растет так всю жизнь. В наших краях подобное далеко не редкость. Вид, предположительно, метридиум старческий. Так смешно называется, – рассказали в пресс-службе Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра.

Оказалось, что это актиния прикрепилась к ракушке. Фото: t.me/dpskontrol_125rus

Актинии еще называют морскими анемонами, так как они напоминают цветы: хризантемы, георгины и астры. Окрашены эти морские существа в различные цвета: встречаются пурпурные, коричневые, белоснежные, зеленые, нежно-голубые. Приморцу из нашей истории, например, попалась актиния бежевого оттенка. Однако, если в воде эти существа завораживают, то на крючке выглядят жутко. «Вживую она вообще ужас. Шевелит всякими щупальцами и булькает» – так описал загадочный улов рыбак.

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