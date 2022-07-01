Чудо-юдо рыба-кто? Приморских ученых заинтересовали кадры странного морского существа на берегу моря

Тело морского существа вызвало множество вопросов у ученых. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жительница Приморья обнаружила в бухте Большой Джигит на острове Русский в рыболовной сети загадочное животное. Плавники, чешуя и что-то, похожее длинный хвост. Отдаленно существо напоминало большого морского конька, но, если присмотреться, становится очевидно, это явно не он. К тому же лучеперые рыбы не могут быть таких размеров. Так кто же погиб в рыболовной сети? Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» обратился к приморским ученым, чтобы найти разгадку этой необычной находки.

Загадочный зверь. Фото: t.me/DVLifeDV

По одной только фотографии было очень тяжело определить выброшенное на берег создание. Например, в Приморском океанариуме не смогли распознать животное. У специалистов даже возникли сомнения, что это действительно морской зверь, а не какой-нибудь муляж. Ведь совсем недавно приморцы обсуждали кадры с растерзанным «медведем», который оказался самым обыкновенным чучелом. В этот раз очевидцы записали видеоролик, на котором можно было получше рассмотреть морское существо.

– Загадочное существо – это маленькая акула. Просто мы видим лишь ее спинную и хвостовую часть, а головы нет, – объяснила сотрудник Института Мирового океана Виктория Скворикова.

Скорее всего, выброшенной на берег рыбой полакомились птицы или другие животные, возможно, ее в таком виде оставил рыбак. Но это маловероятно, ведь тогда он бы и сеть забрал с собой. Как и почему акула оказалась на берегу, остается только гадать, зато тайна подводного незнакомца раскрыта.

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