На Камчатке ребенок обварился в бассейне с термальной водой

Мальчика в тяжелом состоянии доставили в московскую больницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Камчатке семейный отдых закончился трагедией. Страшная беда произошла с ребенком. Все случилось еще 29 июня в поселке Эссо, температура источников там достигает 65 градусов, что значительно превышает допустимые значения для купания. Однако таблички о запрете и ограждения не было. Мальчик нырнул в бассейн с термальной водой и получил ожоги 2 и 3 степени, а также термический шок.

К счастью, ребенок выжил. На днях его эвакуировали в московскую больницу. Состояние мальчика оценивается как тяжелое. Следственный комитет по Камчатскому краю не оставил без внимания произошедшее. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

– В ходе осмотра места происшествия следствием установлено отсутствие ограждений бассейна и предупреждающих знаков о запрете купания. На данный момент проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленный на установление всех обстоятельств случившегося, расследование уголовного дела продолжается, – отметили в пресс-службе СК России по Камчатскому краю.

Так почему же вода была такой ужасающе горячей температуры? В пресс-службе СК объяснили, дело в том, что воду из источников только-только набрали в бассейн и ждали пока она остынет. Но ни одного предупреждающего знака о том, что купаться запрещено не установили. Малыш понятия не имел, чем обернется желание искупаться. К тому же в момент трагедии родителей не было рядом, они искали администратора гостиницы.

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