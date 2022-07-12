«Я умоляла прекратить, а он спрашивал, хочу ли еще»: в Приморье овчарка по команде хозяина разодрала ногу девушке

Соседи рассказывают, что это далеко не первый случай. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Во Владивостоке жильцы дома 57 л, на Русской улице пребывают в ужасе, накануне хозяин овчарки натравил на девушку свою собаку за просьбу надеть на животное намордник. Результат – выдранные куски мяса из ноги. По крайней мере так предоставляет историю пострадавшая. Видеоролик с душераздирающими криками и просьбами оставить ее в покое, ведь у нее дома маленький ребенок, уже облетели местные социальные сети. На приморца написали заявление в полицию, местные рассказывают, что это не первый случай, а Алла Глухих – героиня этого конфликта жаждет расправы над обидчиком. «Комсомолка» выясняет, что ждет хозяина пса, какая дальнейшая судьба у овчарки и как чувствует себя пострадавшая.

По словам Аллы, она просто вышла вечером выбросить мусор, когда увидела, как во дворе гуляет сосед с овчаркой без намордника. Девушка сказала мужчине, что это небезопасно, так как в этом дворе гуляют маленькие дети, в том числе и ее ребенок. Жительница Приморья уверяет, она не хамила хозяину собаки, но, судя по всему, тон или сама просьба ему не понравилась. На видео заметно, что пес не кидается на человека до тех пор, пока ему не дадут команду. Наш корреспондент пообщался с кинологом, чтобы понять насколько опасно это животное. Ведь в своих социальных сетях девушка не скупится на описание питомца и ее хозяина, обоих называет больными и неадекватными.

– Конечно, качество видео оставляет желать лучшего, но судя по кадрам, вероятнее всего животное обучено и кинулось на девушку только после определенной команды. Такую собаку не отдадут в приют, если ее отберут у владельца. Очень серьезная порода, к тому же знает, что такое защитный раздел дрессировки и может наброситься на человека без специального костюма для тренировок. К сожалению, скорее всего, по закону ее усыпят. К тому же одно дело оценивать ситуацию лишь по фрагментам записи с видеокамер, а другое послушать людей, которые ежедневно сталкиваются с этим животным. Здесь нужна серьезная проверка, – объяснил кинолог Владислав Зарубин.

Возможно, действительно стоит прислушаться к словам соседей. После этой истории к девушке поступило несколько сообщений от жильцов дома, что их сосед держит в страхе весь двор, если ему что-то не нравится, тут же угрожает спустить пса на недоброжелателей. Иной раз и вовсе не нужно никаких запугиваний, Алла уверяет, что стала свидетельницей того, как овчарка накинулась на отца ее лучше подруги.

– Я увидела из окна, как дядя Леша стоял у подъезда, как вдруг открылась дверь, из нее выбежала собака и набросилась на него. Следом объявился сосед, начал извиняться, пытался откупиться деньгами.

Так что же произошло в тот роковой вечер? Девушка рассказала корреспонденту, что мужчина был явно в алкогольном опьянении, кажется он был очень зол, потому что поругался со своей супругой. Мужчина не был так учтив, как с отцом ее подруги, после того, как животное вцепилось в ногу Аллы, он угрожающе спросил: «Еще хочешь?»

У девушки есть трехлетний сын. Фото: t.me/Glukhikh222

– Самое страшное, что со мной просил выйти на улицу мой сын, ему всего три года. Я не представляю, что было бы, если бы это животное вцепилось в моего мальчика. Я ведь просто попросила надеть намордник. А он отпустил поводок и подтолкнул пса ко мне, овчарка сразу поняла команду. У меня на ноге теперь рваные раны, я буквально умоляла врачей зашить их. Мне еще предстоит поездить по больницам, – поделилась девушка.

У девушки глубокие рваные раны на ноге. Фото: соцсети

По словам Аллы после этого мужчина примерно в час ночи начал стучать в дверь к ее подруге, у которой она осталась на ночь. К счастью, в доме находился ее отец. Он и вышел поговорить с соседом, пострадавшая не осталась стоять в стороне. Как уверяет девушка, хозяин овчарки встал в боевую стойку, намереваясь ударить ее, но не сделал этого. Она успела забежать в квартиру и вызвать сотрудников Росгвардии. Но, как отмечает героиня нашей истории, достучаться до буйного приморца они так и не смогли, он просто-напросто не открыл им дверь.

Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» обратился в пресс-службу УМВД по приморскому краю, чтобы узнать, понесет ли наказание владелец овчарки. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей. Все стороны конфликта опрошены. Мы будем следить, чем в итоге закончится эта история.

ПО ТЕМЕ:

На Чукотке собака охотника загрызла насмерть маленькую девочку

Теперь мужчина ответит за гибель ребенка перед судом (Подробнее..)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.