«Все прекрасно понимают, что это не совсем законно»: Бэнкси из Приморья рассказал о своем творчестве

Столица Приморья украшена пиксельными картинками. Фото: t.me/pixel_art_vdk

Присмотритесь внимательнее к улочкам Владивостока, а точнее к зданиям. Прямо на вас из-за угла смотрит котик из мозаики, а где-то и вовсе расплескалось пиксельное вино. Все это творения уличного художника Богдана Кондрашова. Он украшает родной город креативным способом, наш корреспондент пообщался с творческой личностью. Рассказываем, кого еще вы можете встретить из пикселей в приморской столице.

– Как вам пришла идея, вот так украшать город?

– Примерно 10 лет назад я занимался граффити и бомбингом (распространение надписей или рисунков, которые чаще всего создаются с помощью баллончика с краской в наиболее ускоренном режиме). Потом был перерыв, и вот два года назад я вернулся к уличному искусству, но уже в другом русле. Вдохновил меня на это фильм «Выход через сувенирную лавку». Изначально в картине планировали рассказать про андерграундного художника стрит-арта Бэнкси, но кино захватило в себе много других уличных художников, их работы и философию.

Где-то на улице расплескалось пиксельное вино. Фото: t.me/pixel_art_vdk

– Задавались ли вы вопросом насколько ли это законно?

– Я думаю все прекрасно понимают, что это не совсем законно. Главный вопрос: что можно считать произведением искусства, а что вандализмом? На этот вопрос можно дать простой ответ. Стрит-арт может быть вандализмом и искусством тоже. Является оно тем или иным зависит лишь от того, где и с какой целью оно создано.

– В какое время суток украшаете стены? Обращают ли на вас внимание прохожие. Что говорят?

– Если это не большие работы, то чаще днем. Но есть и те, что требуют большей подготовки, их я делаю ночью. Люди, конечно, обращают внимание, иногда снимают, иногда подходят и говорят, что это очень красиво. Вообще стараюсь много внимания на себя не привлекать в процессе, быстро делаю и ухожу.

Такая мозаика чаще всего радует жителей города, нежели вызывает негатив. Фото: t.me/pixel_art_vdk

– Портят ли ваши картинки? Замечали ли уже такое?

– Уличное искусство само по себе недолговечно. Был случай, когда я сделал работу и через 40 минут, когда я проходил мимо этого места, ее уже не было. Половины моих работ уже давно нет, но последнее время они чаще остаются нетронутыми.

– Чем вдохновляетесь при создании картин?

– Нет какого-то определенного источника вдохновения. Это может быть все что угодно. Одна из моих первых пиксельных работ - кот, так как первая мысль была «все любят котиков». К тому же мое детство связано с играми на Dendy и Sega, поэтому можно часто встретить моих персонажей на улице, например, Марио.

Первыми работами художника были котики. Фото: t.me/pixel_art_vdk

– Из чего делаете свои картины?

– Самая обычная плитка-мозаика.

– Есть ли картины, в которые вы вложили смысл, но не для всех это может показаться очевидным?

– Определенный смысл есть в каждой работе. Pixel-art – это не просто набор плитки, но способ донести до человека идею, через сетку квадратов. Городская среда окружает нас каждый день, и сквозь этот шум хочется видеть что-то приятное. Если хотя бы кто-нибудь заметит и подумает: «Ого, это так прикольно выглядит» и, может быть, вдохновится этим, то все будет не зря.

– Как выбираете место, где будете делать рисунок?

– Я много гуляю по городу и посещаю разные места, чаще идеи приходят сами в голову. Ты видишь какое-то место, сразу представляешь, что там может быть и как будет выглядеть. Это не обязательно должно быть проходное местом, я порой выбираю, как уютный двор, так и неприметный закуток.

Художник не всегда выбирает общественные места для своих картин. Фото: t.me/pixel_art_vdk

– Как относитесь к граффити? Близко ли то, что вы делаете к этому направлению?

– Я начинал с граффити, конечно мне это нравится. Близко ли это направление, к тому что я делаю? Можно сказать, у всех нас одно направление – уличное искусство. Все почему-то привыкли считать, что граффити – это стрит-арт, но нет, он всего лишь основная его часть, но не является им.

Такие картинки можно встретить на улица Владивостока. Фото: t.me/pixel_art_vdk

ПО ТЕМЕ:

«Граффити нелегально и никогда не будет»: художник Сергей Нурутдинов о бесхозных стенах и гетто

Где грань между искусством и вандализмом, что вдохновляет на рисунки, как заработать деньги и порадовать маму – в интервью «КП» (Подробнее..)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.