«Граффити нелегально и никогда не будет»: художник Сергей Нурутдинов о бесхозных стенах и гетто

Художник Сергей Нурутдинов со своей работой «Лучший друг голубей». Фото: instagram.com/iman_wedraw

Взаимоотношение Владивостока и граффити-художников довольно странные и противоречивые. Город тратит по миллиону в год на закрашивание надписей, но какие-то откровенно вандальные каракули могут годами оставаться на своих заметных местах, и никому до них нет дела. Где-то граффити появляется в качестве рекламного проекта, а где-то потрясающие работы художников мирового уровня уничтожают вместе со стеной университетского корпуса.

И все же во Владивостоке немало талантливых граффити-художников, которые пытаются интегрироваться в городскую среду, делать стены интереснее, а город – ярче, несмотря на конфликты с местными жителями. Об уличном творчестве без последствий «КП» поговорила с художником Сергеем Нурутдиновым, известным среди коллег как Iman.

«Порадовать маму»

- Расскажи, как ты стал граффити-художником?

- Граффити я увлекся по случайному стечению обстоятельств. В возрасте 13 лет я взял свою футболку, на которой был нарисован хип-хоп персонаж, и срисовал его на тетрадный листок. На следующий день я принес рисунок в школу, мой одноклассник сказал: «Да это же почти граффити!» И позвал меня в их с другом команду. В этот же вечер я взял дома из шкафа пару китайских аэрозольных баллончиков, и мы пошли рисовать. Парни рисовали моей краской, а я только смотрел, но с этого момента я влюбился в граффити. Затем я нашел местный тематический форум и начал изучать вопрос, восхищался рисунками других художников, сильно хотел научиться так же рисовать. По совету сестры, пошел в художественную школу, чтобы научиться рисовать объемные 3D рисунки. Эти два события стали для меня ключевыми. Я бродил по улицам и рассматривал каждый рисунок, чтобы понять граффити, и ходил в художественную школу, чтобы научиться рисовать в целом.

Опыт создания 3D рисунка на асфальте в ВДЦ "Океан". Фото: instagram.com/iman_wedraw

- Как реагировали твои близкие на это занятие?

- Особых возражений от родителей не было, это было мое первое хобби, и было бы странно препятствовать этому. Конечно, приходилось скрывать от мамы всю нелегальную составляющую вопроса, вместо обедов откладывать деньги на краску. К тому же я же еще ходил в художественную школу, и если мои граффити шрифты не вызывали восхищения, то натюрморты и пейзажи вполне могли порадовать маму. Одно без другого не могло существовать, а путь художника открывал для меня определенные перспективы.

Бесконечное число способов нарисовать бороду

- Что вдохновляет тебя на создание новых образов и арт-объектов?

- Вдохновение очень сложно отследить, я думаю, многие вещи могут влиять. Во-первых, безусловно, влияют работы других художников, через насмотренность формируется вкус. Влияет окружение, очень сильно влияет твое состояние. Фильмы, кино и музыка, природа, все это оставляет впечатления, которые потом, впоследствии выражаются в работах. В начале творческого пути я думал каждый раз, что конкретно рисовать, собирал папочку фотографий для вдохновения, сильно утомлялся от такой долгой подготовки. Со временем все стало работать иначе, я беру чистый лист, касаюсь его кончиком карандаша, начинаю водить линии, и они сами собираются в образы, только в процессе я начинаю понимать, что конкретно я рисую, узнаю образ, осмысляю его. Внутри меня формируется творческая вселенная, достаточно просто начать рисовать, чтобы зафиксировать и выразить в работе какой-то её кусочек. Иногда я сначала представляю образ в голове и только потом его рисую, но рисовать по наитию мне нравится куда больше, потому что это удивительный процесс, который позволяет мне, будучи художником, самому удивиться от результата, но уже как зрителю.

- Герои твоих работ - фактурные, яркие персонажи. По каким элементам, которые сохраняются и присутствуют в каждой работе, тебя можно «найти в толпе»?

- Большой акцент я делаю на портретах. Когда-то я учился конструктивному построению головы перед поступлением в университет. Мне быстро наскучило рисовать одинаковые лица греческих богов, и я начал менять пропорции, экспериментировать с искажением черт лица. Так что вы всегда можете узнать мои работы по характерным чертам лица персонажей - острые носы, уши похожие по форме на крендельки, геометрическая обрубовка всех форм, разбивка на цветные плашки. Я внедряю элементы абстракции в свои работы. Если говорить про часто повторяющиеся элементы — я часто рисую бороды своим персонажам, так как у меня самого борода, я хорошо понимаю ее пластику и бесконечно могу придумывать новый способ ее нарисовать. Так же в последнее время я часто добавляю элемент из киберпанк вселенной — лазерный луч вместо одного глаза. В конце концов, у меня есть свое отношение к цвету, уверен, что вы узнаете мои работы по всем этим элементам.

Сергей Нурутдинов. Фото: instagram.com/iman_wedraw

Утром проснулся без планов, а вечером – готовая работа

- Какой из твоих проектов был самым сложным или самым интересным?

- Самые сложные — большие проекты. Я сейчас говорю о стенах высотой больше 7 метров. Такие проекты никак не получится сделать за один день. Они требуют гораздо больше сил на всех этапах, но и впечатление они производят соответствующее. На текущий момент самый большой рисунок — роспись подпорных стен у ЖК «Изумрудный». Это очень большие стены. Нас пригласили их расписать Concrete Jungle, ребята занимаются строительством, они сделали очень стильную и современную детскую площадку, а так же площадку для стритбола. Нам они доверили роспись стен, при этом дали свободу выбора сюжета, это очень редко у нас происходит в коммерческой росписи стен. Как итог: в городе появился очень современный двор, над визуальным образом которого трудились молодые строители, дизайнеры и художники. Я верю, что молодые поколения, которые растут в такой визуальной среде, будут немного отличаться от тех, кому достался двор с ржавыми гаражами, ЖЭК-артом и прочими характерными чертами русских дворов в спальных районах.

Граффити возле нового ЖК. Фото: instagram.com/iman_wedraw

- Допустим, у тебя в голове возник рисунок. Какие обязательные шаги ты предпринимаешь до того, как он появляется на стене в законченном виде?

- Тут все индивидуально. Часто мне достаточно линейного наброска, иногда очень условно и грубо я так же набрасываю себе цветовые решения. К некоторым проектам я готовлюсь дольше, могу неделями тщательно прорабатывать каждый элемент эскиза. Планшет позволяет сделать очень тщательно проработанный рисунок. Потом нужно найти подходящую стену, либо же наоборот начать с выбора стены и только потом приступать к эскизам. С опытом возникает понимание, какой рисунок на какой стене будет гармоничнее и эффектнее всего смотреться. Стену нужно подготовить — счистить отпадающие элементы и покрасить ее водоэмульсионной краской. Следующая сложность, с которой приходится сталкиваться - перенести эскиз на стену. В коммерческой сфере часто можно использовать проектор, он очень сильно упрощает перенос изображения, позволяет добиться максимальной схожести с эскизом. Когда я рисую творческие работы на улице, то проектор уже не возьмешь. Я либо рисую просто на глаз, тренирую глазомер. Часто переношу эскиз методом сетки, по клеточкам. Недавно начал использовать метод закорючек - на стену наносятся небольшие узоры разных форм, затем стена фотографируется и прозрачным слоем наносится эскиз, потом по этим закорючкам можно сориентироваться, где какая часть рисунка. Ну а дальше дело за малым: нанести сам рисунок. Тут уже свое дело играет накопленный опыт и техника, работа почти всегда полностью реализуется баллоном, реже обычными красками и кистями.

- Что вас заставляет идти творить на улицу, почему нельзя выставляться в галереях?

- Некоторые художники действительно принципиально остаются на улице. Но большая часть людей, которые хотят развития, рано или поздно совмещают работу на улице и в студии или полностью переходят на студийную работу. Я не вижу в этом никаких противоречий. Улица притягивает художников своей свободой. Не нужно ничего согласовывать, занимать очередь, чтобы выставиться в музее, не нужны деньги, знакомства, никто не задаёт тему рисунка. Все начинается с желания что-то нарисовать и очень быстро переходит в действие. Ты можешь проснуться утром без каких-либо планов, а вечером у тебя уже будет готова работа в публичном месте и у нее будет свой зритель. В этом плане работа на улице хороша, это максимально быстрый и доступный способ продемонстрировать свои навыки. А так же притягателен сам процесс, в отличие от работы в студии, где художник сидит целыми днями скрючившись, на улице гораздо больше активности. Нужно добраться до места, привезти краску, лестницу, работы требует некоторой физической активности, как правило, все еще рисуют в компании, а это общение.

Рисунок на стене с выпуклым элементом, который превратили в "баллон с краской". Фото: instagram.com/iman_wedraw

Вандализм как часть реальности

- Как граффити интегрируется в городскую среду во Владивостоке? Какая активность и уровень граффити на сегодняшний день?

- Если говорить про стрит-арт, то, как правило, художники задумываются над тем, как сделать так, чтобы их работы хорошо вписывались в пространство. Если говорить про классическое граффити (шрифты), то тут подходит почти любая поверхность. Очень ценится, чтобы место было видным с дороги, часто рисуют на фасадах и крышах домов. Граффити и вандализм - это часть нашей реальности, в каждом городе мира имена авторов вплетаются в городское пространство и создают дополнительный визуальный слой, как текстуры в игре. Я бы сказал, что во Владивостоке очень бросается в глаза, как плохо работают коммунальные службы и собственники помещений. Присмотритесь, у нас весь центр в граффити, их очень мало закрашивают. Часто возле рисунков можно увидеть год создания, многие граффитчики уже переехали, а их старые рисунки все еще можно найти по всему городу.

Если говорить про уровень граффити — пик популярности уже давно прошел. Те, кто стоял у истоков формирования местной сцены — либо бросили, либо переехали, либо ушли в другие сферы или коммерческую роспись стен. Классического граффити гораздо больше, чем стрит-арта. Новые люди если и появляются, то в не очень больших количествах. Не самые радужные перспективы, как мне кажется. Хороших фестивалей очень мало в городе. Популярные художники приезжают очень редко. Так что развитие если и есть, то очень точечное, у конкретных художников, которые не теряют азарт.

- Где, по-твоему, та самая граница между искусством и вандализмом?

- Тут спорный вопрос, я в граффити всегда видел черты искусства. Хоть его и называют «Искусство для своих». Все же есть авторы, в работах которых я вижу большой творческий потенциал. Меня их рисунки цепляют на уровне форм и цвета, как абстракции. Я бы к искусству относил все то, что способно вызвать эмоции. Если же это еще выполнено профессионально и радует глаз, приносит эстетическое наслаждение, то это вдвойне хорошо. С этой задачей конечно чаще справляются те, кто еще и развивается как художники, дизайнеры или иллюстраторы.

Работа «Внезапный шум тихой ночью». Фото: instagram.com/iman_wedraw

- Как сделать граффити «легальными»? С кем нужно согласовать работу?

- Граффити нелегально, и никогда полностью легальным не будет. Но всегда есть те стенки, на которые всем все равно. Вас никогда не накажут, если вы будете рисовать на «Алее писателей на Некрасовской» или на подпорной стене на пляже «ДВИМУ» - эти стены изрисованы вдоль и поперек и до них никому нет дела. Одна проблема — места для всех не хватает, и рисунки перекрашиваются другими рисунками. Поэтому всегда нужно искать новые места. Как вариант можно спросить разрешение у собственника стены или помещения, на котором вы хотите сделать рисунок. Есть еще более сложный и долгий путь, согласовывать с администрацией. Но это для «художников-художников», и то не на каждый рисунок вам дадут зеленый свет. Есть фактор некоторой субъективной оценки, который мешает. У классического граффити нет шансов на согласование, только если кто-то из художников продумает общее фоновое решение, добавит художественности, и тогда шрифты могут быть интегрированы в такие рисунки и реализованы легально на стенах города.

Превращают дворы в гетто

- Часто ли возникают конфликтные ситуации с полицией, местными жителями, «хозяевами» стенок? Сталкивался ли ты когда-нибудь с арестами, штрафами, закрашиваниями твоих работ, и другими всевозможными неприятными ситуациями?

- Моя карьера вандала была очень короткой, я быстро понял, что я в этом всем не для острых ощущений, всегда работал на результат, а не на скорость. Не лез на рожон. Поэтому бывали случаи, когда кто-то вызывал полицию и нас сгоняли, но даже в участок меня ни разу не отвозили. Когда делаешь красивый стрит-арт, полицейские просто проходят мимо. А вот с недовольными жителями иногда приходятся сталкиваться. Есть такой тип людей, которые отрицают все, что не вписывается в их картинку мира. Мы в прошлом году по своей инициативе и за свой счет решили разрисовать баскетбольную площадку у частного дома. До этого там была серая стена, вся в кривых надписях. Парни баскетболисты были в восторге, но пришла местная жительница, которая вообще против баскетбольной площадки, якобы это ей мешает жить, шумно. После ее звонка приехали коммунальщики и закрасили наши рисунки через неделю. Что произошло дальше? Их снова исписали кривыми надписями, и место снова стало похоже на гетто.

Работники УК закрашивают граффити на спортивной площадке. Фото: instagram.com/iman_wedraw

- Уличное искусство не только возможность оживить здание, но ещё и попытка выразить протест. Пока одни создают петиции, другие рисуют на стенах, дорогах и так далее. Насколько это эффективно?

- Граффити и стрит-арт действительно мощный инструмент для привлечения внимания к различного рода социальным проблемам. Единственное, мне кажется, этим нужно заниматься искренне и с пониманием возможных последствий. Часть людей идут в такой вид стрит-арта ради популярности. Очень многих вдохновил Бэнкси своими остро-сатирическими работами. Я пробовал для себя этот вектор и понял, что я в этом немного кривлю душой. Сейчас я говорю своими работами о том, что я действительно чувствую, а не то, что может вызвать широкий резонанс громкостью или смелостью заявления. Но тут каждому своё.

- Как ты думаешь, почему реклама легальна, а граффити нет?

- Реклама легальна, потому что это сфера огромных денег. Арендодатели баннеров зарабатывают большие деньги за каждое рекламное объявление. Все получают свою выгоду. Граффити художники не платят никому за размещение рекламы самих себя. Но есть и обратная сторона вопроса, когда граффити или стрит-арт используют как рекламу. Это может быть просто надпись «Шиномонтаж», роспись кафе или же разрисованный фасад 20-ти этажного здания. Все это может повысить репутацию многих мест, принести деньги. В таком случае можно уже поставить знак равенства между коммерческим граффити и рекламой. И то, и то может быть легальным.

Разрисованный грузовик. Фото: instagram.com/iman_wedraw

Огромный источник радости внутри

- Организация фестивалей или других мероприятий в около граффити среде — насколько это сейчас актуально и есть ли у этого будущее во Владивостоке?

- Около граффити сейчас называют термином «Искусство уличной волны» — это те художники, которые начинали рисовать на улице, а потом переквалифицировались в профессиональных художников, в работах которых все еще чувствуется влияние граффити прошлого. Мне нравится этот термин, и я сам себя отношу к этой группе. Будущее у этого конечно есть, я слежу многие годы за популярными в стрит-арт среде художниками, вижу их трансформацию, востребованность и коммерческий или творческий успех. Во Владивостоке это все, к сожалению, отстает, здесь гораздо больше ценят более классическое творчество или совсем не творческую коммерцию.

Фестивали каждый год проходят по всей России. На некоторых фестивалях создаются целые арт-кварталы. Художников привозят с разных точек страны, чтобы они разрисовали фасады многоэтажных домов. Во Владивостоке тем временем за все время был разрисован один фасад с рекламой центра Амурского тигра и несколько небольших фасадов в историческом центре, на этом все. Есть один ежегодный фестиваль и, бывает, еще случаются мероприятия, приуроченные к городским праздникам. Я буду очень рад, если что-то изменится, и Владивосток станет новой столицей творчества, будет приток новых талантливых людей, появится здоровая творческая конкуренция, а не коммерческая. Я люблю этот город, и понимаю тех, кто хочет тут остаться, но сам лично вижу, как мало здесь перспектив для карьеры художника, большой творческой активности и насыщенной интересными событиями жизни.

- Как считаешь, есть ли необходимость в нашем городе в граффити школах?

- Граффити школы вещь спорная, часто создаются в других городах, как бизнес. Это не та сфера, где можно как по инструкции или школьной программе всему обучить. Многий опыт нужно приобрести самостоятельно, интуитивно. Но это бы могло немного популяризировать эту сферу и привлечь в нее новых людей. Другой вопрос, а кто в ней будет преподавать и чему конкретно учить? Повторюсь, у нас тут большой дефицит тех, кто выходит на какой-то мировой уровень и кто сможет сформировать большой пласт последователей, которые будут менять визуальный облик города к лучшему.

Рядом со своей работой на пляже в бухте Федорова. Фото: instagram.com/iman_wedraw

- Какое напутствие или совет ты дал бы начинающим ребятам в этой сфере?

- Приходите в граффити или в любой другой вид искусства из большой любви к этому. Если вы придете из-за моды, ради популярности или ради денег — все ваши усилия рано или поздно потеряют смысл и вес, лучше найдите другое занятие, которое полюбите. Если вы по-настоящему полюбите творчество, то оно будет вести вас по жизни, откроет вам многие двери, познакомит с большим количеством хороших людей, не оставит голодным. Наберитесь терпения, искусство раскрывается в людях постепенно, спустя годы, речь не только про навык, но и про ваши идеи. Если вы будете верны своей любви к творчеству, не бросите его, будете развиваться, то в один момент вы обнаружите, что внутри вас теперь присутствует огромный источник радости. Вы всегда можете что-то создавать, получать удовольствие от этого, вдохновлять своим творчеством других людей, менять визуальную среду вашего города, влиять на умы и сердца других людей, и это прекрасно. Это может стать вашим смыслом и вашим предназначением, тем, ради чего вы здесь.

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