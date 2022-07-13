Генпрокуратура утвердила обвинение в отношении оборотня в погонах на Камчатке

Экс-начальник МВД на Камчатке предстанет перед судом за коррупцию и превышение полномочий. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Генеральной прокуратуре России утвердили обвинительное заключение по уголовному делу о коррупции в отношении бывшего начальника УМВД России по Камчатскому краю. Другие соучастники преступлений из региональной полиции ранее уже получили тюремные сроки.

Как рассказали в пресс-службе Управления Генпрокуратуры по ДФО, в июле 2020 года обвиняемый узнал, что на территории Елизовского района полицейские задержали грузовик с рыбой, которую перевозили с нарушениями. Тогда его заместитель приказал своим сотрудникам подменить изъятую у коммерсанта партию нерки на более дешевую сельдь и голец, а саму ценную рыбу вернуть предпринимателю. За это он получил взятку от коммерческого директора предприятия в два миллиона рублей, которые и передал своему начальнику.

Как ранее сообщала «КП», бывший экс-полицейский замешан в серии должностных преступлений. Например, с июля по сентябрь во время операции «Путина-2020» он вместе со своим заместителем угрожал увольнением и вымогал деньги у подчиненного, который передал им 220 тысяч рублей и 58 килограммов свежей рыбы.

После задержания следователи завели на оборотня в погонах уголовные дела о превышении должностных полномочий и получение взятки через посредника в особо крупном размере. На время расследования на принадлежащий обвиняемому земельный участок наложили арест. Материалы на коррупционера направили в суд, который и вынесете приговор. Ему грозит от 3 до 5 миллионов рублей штрафа или до 15 лет лишения свободы.

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