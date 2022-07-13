Нашли близнецов за неделю до: удивительными историями съемок фильма «Нахимовцы» поделились создатели

Владивосток притягивает к себе творцов киноиндустрии. Фото: Милана СОКОЛ

Владивосток притягивает к себе ценителей киноиндустрии, и порты столицы Приморья все чаще мелькают на экранах. На большие экраны вышла история о семье потомственных военных моряков. Часть съемок молодежного фильма «Нахимовцы» (6+) режиссера Олега Штрома прошла на кораблях Тихоокеанского флота. 13 июля на палубе судна «Маршал Крылов», на котором как раз таки и начались первые работы над фильмом, генеральный продюсер картины Юрий Обухов вместе со своим коллегой – генеральным директором кинокомпании «Каро Премьер» Алексеем Рязанцевым – ответили «Комсомолке» на все вопросы, связанные с проектом. Рассказать предстояло о многом, ведь о нахимовцах не снимали фильмов более 70 лет.

Кинопремьера состоится 28 июля. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Фильм повествует о капитане Логинове, который мечтает, чтобы его сыновья прошли подготовку в Нахимовском училище и служили на флоте. Вот только подростки не хотят продолжать морские традиции, а мечтают обеспечить себе благополучие более легким путем. Ребятам предложил «подработку» главарь местной банды. Между отцом и бандитом начинается настоящая война за души и судьбы мальчишек.

В съемках проекта приняли участие такие знаменитости, как народный артист Российской Федерации Сергей Гармаш и заслуженный артист РФ Андрей Мерзликин. А вот главных героев – близнецов нашли буквально за неделю до съемок.

Генеральный продюсер картины Юрий Обухов. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

– У нас был период небольшого отчаяния. Обыскали в Петербурге все школы и кружки самодеятельности, театральные студии, но не могли найти подходящих кандидатов. Уже думали присмотреться к ребятам погодкам, как-нибудь загримировать. Но наши кастинг-директора хорошо поработали, познакомили нас с близнецами Никитой и Даниилом. На мальчишек очень хорошо повлиял сильный актерский состав, им было у кого учиться и перенимать опыт. В конце съемок у нас многие спрашивали, где же мы отыскали такие таланты, – поделился Юрий Обухов.

Мальчишки, кстати, после съемок решили связать свою жизнь с кино, каждый поступил в театральный вуз. Профессионалы отмечают, что у них не было цели навязать военную службу подрастающему поколению, наоборот, им хотелось снять историю, которая была бы близка детям. Ребятам интересно смотреть о приключениях своих сверстников, ведь в их мыслях и поступках зачастую можно увидеть самого себя.

– Мы избегали в фильме нравоучений и ложных представлений о героизме и патриотизме. Нам кажется, у нас получилось. Картина выходит в нужный момент, в нужное время. Нашу работу оценил Сергей Иосифович Авакянц – российский военачальник, командующий Тихоокеанским флотом. Такой уважаемый человек сыграл очень значимую роль в работе над проектом, с его помощью и поддержкой мы передали атмосферу, которая царит в сердцах тех, кто связал свою жизнь с морем, – рассказал Алексей Рязанцев.

Генеральный директор кинокомпании «Каро Премьер» Алексей Рязанцев. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Картина уже успела получить гран-при Золотого Витязя. В конкурсных и внеконкурсных программах кинофорума приняли участие более 180 игровых, анимационных и документальных фильмов из 21 страны мира. И все-таки главный приз забрала история о море, семье, выборе и, конечно же, любви. Как уверяет генеральный продюсер, секрет заключается в том, что здесь удачно сочетались направленность фестиваля, которая несет в себе патриотический и духовный характер, Севастополь (именно здесь прошел 31 кинофорум) и качество самой ленты.

Стоит отметить, что съемки фильма выпали как раз на разгар пандемии, но профессионалы своего дела подошли к работе ответственно. Все актеры и сотрудники регулярно сдавали тесты на «корону» и проводили обязательную дезинфекцию перед тем, как попасть в Нахимовское военно-морское училище, так как безопасность детей была превыше всего. Работа над картиной началась еще в сентябре 2020 года и, как уверяет Юрий Обухов, за все это время в их команде не было ни одного случая заражения. Когда работа над фильмом была практически завершена и оставалось только создать титры, для нахимовцев провели кинопоказ. Они, кстати, тоже принимали участие в съемках.

Кинопремьера состоится уже 28 июля в преддверии Дня Военно-Морского Флота. Приобрести билет можно также по Пушкинской карте. А 13 июля перед кинотеатром «Океан» в честь предпремьерного показа в приморской столице разыграли шикарный бал с живой музыкой. Символично – одними из первых зрителей окажутся военнослужащие ТОФ.

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