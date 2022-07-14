10 деликатных вопросов о здоровье девочек: беседа с детским гинекологом из Приморья

Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. Фото: Олег УКЛАДОВ

Многие женщины не любят ходить к гинекологу, стесняются и испытывает дискомфорт. Что уж говорить о подростке. С какого возраста нужно начинать водить девочек на прием? Что вообще должны знать мамы, у которых подрастают дочери? И как дочерям реагировать на изменения в организме? Врач – акушер-гинеколог Центра охраны репродуктивного здоровья подростков ГАУЗ «ККЦ СВМ» Яна Ткачук ответила на самые популярные вопросы: о правилах интимной гигиены, нормах и патологиях развития, средствах ухода. А также о том, как сохранить женское здоровье с раннего возраста.

– В каком возрасте надо начинать говорить с девочкой о половом созревании?

– Вообще о физиологии и гигиене месячных можно говорить лет с десяти, просто информация трансформируется: чем девочка старше, тем больше дается сведений. В 12 лет совершенно спокойно и смело говорите обо всем. Это, конечно, немного поздно, но, по крайней мере, можно охватывать всю девчачью аудиторию информацией о менструации, в этом возрасте они не будут бояться.

– В каком возрасте нужно первый раз привести девочку к гинекологу?

– Девочка только появилась на свет, а ее организм – репродуктивная система – уже работает как женская. И первый осмотр происходит в роддоме – здесь проверяют, есть ли какие-либо анатомические нарушения строения гениталий, чтобы своевременно выявить их.

По действующему в России стандарту, проведение профилактических осмотров у гинеколога для девочек рекомендовано в 1 и 3 года (перед поступлением в детский сад), в 6 лет (перед поступлением в школу) и в 13 лет. Осмотры проводятся в целях предупреждения и ранней диагностики гинекологических заболеваний.

Если у ребенка есть жалобы на боли внизу живота, длительные обильные менструации, задержку менструации и так далее, то УЗИ лучше сделать в день обращения к врачу.

– Какие проблемы чаще всего встречаются у девочек раннего возраста?

– Самая частая патология, с которой сегодня обращаются мамы с девочками, — сращение малых половых губ (синехии). Также нередко поступают жалобы на выделения из половых путей, покраснение слизистой, высыпания и зуд в промежности, рези, жжение и дискомфорт.

Самое главное, что родители должны знать, – ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, при малейших подозрениях или жалобах обращайтесь к врачу. Чем раньше будет обнаружено заболевание, тем проще его будет лечить.

– Какие главные причины прийти на прием к детскому и подростковому гинекологу?

– При любых жалобах у ребенка связанных с областью наружных половых органах, а также с болями в животе и при мочеиспускании, следует обратиться к детскому и подростковому гинекологу. Такие опасные симптомы могут быть у девочек любого возраста – от грудничков до подростков.

– Когда необходимо прийти на прием к детскому гинекологу?

– Здесь можно озвучить ряд причин:

– менструации в течение полугода остаются нерегулярными

– длительность цикла менее 21 или больше 40 дней

– отсутствие менструации больше 1,5 - 2 месяцев

– болезненные месячные

– чрезмерно обильные или длящиеся более 7 дней или сопровождающиеся значительным нарушением общего состояния месячные

– выделения из влагалища не совсем обычного цвета, характера или запаха

– зуд, жжение, дискомфорт в области наружных половых органов или при мочеиспускании

– наличие в ближайшем окружении лиц, переболевших или болеющих половыми инфекциями, в связи с возможным контактно-бытовым путем их передачи

– наличие бородавчатых образований или их начальные формы в области наружных половых органов, являющиеся возможным проявлением папилломавирусной инфекции, особенно при наличии подобных проявлений в других местах (вульгарные бородавки, контагиозный моллюск на кистях рук и другие)

– избыточный рост волос на ногах, лице, груди

– если к 13-14 годам не начали развиваться молочные железы, наблюдается отставание в росте, беспокоит чрезмерное оволосение или раннее появление вторичных половых признаков (до 10-11 лет)

– отсутствие менструации после 14 лет

– начало половой жизни

Врач – акушер-гинеколог Центра охраны репродуктивного здоровья подростков ГАУЗ «ККЦ СВМ» Яна Ткачук Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– В каком возрасте обычно должна начаться менструация? Если она начинается раньше или позже – стоит ли переживать?

– Средний показатель начала месячных у девочек – в 12 лет. Но у некоторых они могут пойти и в 8, а у других – в 16. И это нормально. Но обязательно надо обратиться к детскому гинекологу, если подростку уже 16, а менструация так и не началась.

Проконсультироваться с врачом стоит и в том случае, если ребенку 14, а признаков полового созревания нет. Гинекологи работают в связке с урологами, эндокринологами, инфекционистами, нефрологами – консультация будет полной.

– Причины, по которым может запаздывать начало менструации?

– Причин много. Это и недостаточный вес, в том числе и связанный с неполноценным питанием. Слишком большая физическая нагрузка, чересчур активные занятия спортом, танцами, художественной гимнастикой и другими видами спорта. Стресс, нарушение гормонального баланса, нарушение развития половых органов.

В любом случае врач осмотрит ребенка. Поинтересуется его образом жизни, предложит сдать необходимые анализы. В зависимости от результата обследования, специалист расскажет, что делать дальше, или отправит девочку к профильному специалисту: диетологу, эндокринологу и так далее. Все эксперты этих направлений есть в нашем Центре.

– Подгузники плохо влияют на микрофлору — или это миф? Стоит ли покупать специальные подгузники для девочек или разницы нет?

– Это действительно миф. Ношение памперсов само по себе не приводит к заболеванию, если их правильно использовать. То есть должна быть регулярная смена подгузника, обработка слизистых увлажняющим детским кремом перед использованием, так как подгузник может пересушивать слизистую половых органов, ну и, конечно, периодические (каждые 2-3 часа) малыш должен принимать воздушные ванны. В жаркую погоду стоит делать это чаще, поскольку парниковый эффект при высоких температурах увеличивается.

– Может ли девочка обратиться к детскому и подростковому гинекологу самостоятельно, не ставя об этом в известность родителей?

– Может с 15 лет, но подобная самостоятельность не всегда оправдана. Допустим, врач гинеколог при проведении планового профосмотра обнаружил у девочки какое-то гинекологическое заболевание. Чтобы уточнить диагноз, специалисту надо задать массу вопросов: о перенесенных девочкой в детстве заболеваниях, о родовых травмах, о неблагоприятных воздействиях на плод во время беременности. Сможет ли ребенок ответить на них? Вряд ли. Поэтому, мы предлагаем подростку, в случае необходимости прийти на прием к детскому и подростковому гинекологу вместе с мамой.

– Существуют ли особые правила гигиены для подростков?

– Нет. Главное – не пренебрегать простыми правилами: ежедневно принимать душ и подмываться простой проточной водой. Специальные гели для интимной гигиены и уж тем более обычные гели для душа в качестве постоянного средства для подмывания использовать не нужно. Вода и без них отлично справляется с очищением, а вот на состоянии слизистой использование таких средств может сказаться негативным образом. Зачастую те же вульвиты (воспалительные процессы в области наружных половых органов) врачи диагностируют у девочек и женщин, которые слишком активно используют подобные гели.

Во время менструации подмываться с гелем или пенкой тоже нет необходимости. Достаточно использовать воду и регулярно менять тампоны или прокладки – не менее 4 раз в сутки. Если возможности подмыться после каждой смены прокладки или тампона нет, можно пользоваться влажными салфетками с минимальным количеством отдушек и, естественно, без спирта. Кстати, ежедневные прокладки тоже лучше менять каждые 4 часа.

– Несколько слов о Центре охраны репродуктивного здоровья подростков

– Мы принимаем детей от 0 до 18 лет по вопросам гинекологических заболеваний, подростков – по вопросам беременности, другим проблемным ситуациям.

Для получения консультации необходимо:

– Записаться по телефону: 8-(432)-240-66-69, 8-(432)-242-98-83

– Взять с собой полис ОМС

Желательно при посещении врача принести выписку из амбулаторной карты и свежие анализы. В центре также принимают девушек от 18 до 23 лет, студентов дневных форм обучения.

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