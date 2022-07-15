В Приморье продлили режим повышенной готовности из-за сильных дождей

Фото: Telegram-канал @Svodka25

Накануне, 14 июля, на Приморье обрушились дожди из-за подошедшего к региону циклона. В связи с этим местное министерство ГОЧС решило продлить режим повышенной готовности до понедельника, 18 числа. Также действует штормовое предупреждение. «Комсомольская правда – Владивосток» рассказывает об актуальной обстановке в родном крае.

ШТОРМОВОЙ УИКЕНД

Циклон, который сформировался в Японском море, 15 июля подошел к югу Приморья, сейчас он находится над центральной частью региона. С собой вихрь принес дожди, которые в пятницу начали покрывать край, информирует Примгидромет. Больше всего осадков достается юго-востоку, здесь же господствует сильный ветер (до 20 метров в секунду). Воздух прогреется всего до +21°C – грустные летние температуры. Такая обстановка сохранится до воскресенья, 17 числа. А учитывая, что в регионе объявлено штормовое предупреждение, началось массовое подтопление местности, а также разлив рек, то покупаться в море в эти выходные не удастся.

МОРЕ ОСАДКОВ

В пятницу и субботу в южной части края выпадет больше 50 миллиметров осадков за 12 часов и менее. Как отмечают в главном метеорологическом учреждении региона, на юго-востоке местами ожидается продолжительный дождь с показателями 100 миллиметров осадков и более за двое суток.

Обстановку осложняет сильный ветер до 20 метров в секунду, а у мысов порывы достигнут 25-ти. Волны поднимутся до 3,5 метров. В бухтах на юго-востоке ожидается сильный накат и подъем уровня моря. Скорее всего, пляжи будут затоплены, хотя утром 15-го приморцы публиковали видео довольно спокойной (в определенной степени) Ливадии.

– Желательно перенести лагеря отдыха подальше от воды на возвышенные места, – предупреждают синоптики.

ВЫХОДЯТ ЗА РАМКИ

Из-за обильных осадков пострадают и реки региона. Ожидается, что уровень поднимется до 2 метров, в настоящее время наибольший подъем воды – до 180 сантиметров – отмечается на малых реках юго-восточного побережья. А значит, близлежащие территории «уходят под воду». Больше всего паводок угрожает следующим районам:

- Хасанский;

- Уссурийский;

- Шкотовский;

- Партизанский;

- Лазовский;

- Ольгинский.

Как мы видим по сообщениям в социальных сетях, «это» уже началось. В Ольгинском районе и вовсе выпала почти месячная норма осадков – здесь выпало за сутки 124 миллиметра. В нашем Telegram-канале мы публикуем фото и видео, которыми делятся жители Приморья. Уже затопило и размыло дороги в Ольгинском, Лазовском и Хасанском районах:

– На участке дороги Хасан-Гвоздево образовался перелив длиной 400 метров, затруднен проезд для легковых автомобилей, проехать в село Гвоздево можно через Посьет, – отмечают в ГОЧС. – Также из-за переливов затруднено движение легковых автомобилей на 18-ом и 25-ом километре автодороги «Барабаш-Перевозная-Безверхово» и в Ольгинском районе на дороге «Маргаритово-Моряк Рыболов». Проезд возможен только для грузового автотранспорта.

В ведомстве добавили, что свою работу начали оперативные штабы. Для ликвидации последствий ЧС сформирована группировка сил в составе более 1100 человек и более 550 единиц техники.

Добавим, ночью прошли сильные дожди в Находке, Кавалерово, Спасском и Черниговском районах, Ханкайском, Хорольском и Пограничном округах.

P.S.

В дальневосточной столице режим повышенной готовности действует до 9 часов утра 17 июля. В настоящее время мэрия заявила, что продлевать его не намерены.

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