Туда не суйтесь: почти целый район в Приморье может утонуть

Поселок Ольга не справляется с непогодой. Фото: принтскрин видео, Telegram-канал Pogoda_25_region
Еще накануне, 14 июля, в приморском поселке Ольга выпало более 114 миллиметров осадков за сутки, на утро количество достигло 140 миллиметров, следует из метеорологических сводок. Дождь продолжился в пятницу, 15 июля, удвоив силу. Очевидцы сообщают, что весь район напоминает Венецию.
В районе одна из самых сложных паводковых ситуаций в регионе. Дождь с особой силой атаковал юго-восток и юг края – вероятно, что погода лишь усугубится в ближайшее время. На видео, опубликованном вечером 14 июля, видно, как в воде тонут машины, и небольшое количество ливневок не справляется с напором стихии.
В соцсетях сообщают, что не рекомендуется ехать через дорогу Лазо-Ольга. На участке трассы Маргаритово — Моряк Рыболов случился перелив. Легковые автомобили точно не проедут.
Редакция запросит комментарий у администрации муниципального округа, чтобы уточнить детали.
Напомним, в Приморье объявлены штормовое предупреждение и режим повышенной готовности. Подробности прогноза – в материале КП.
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