Во Владивостоке впервые пройдут уникальные морские гонки

Международная регата войдет в событийный календарь Приморья. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Во Владивостоке 9 сентября в рамках ВЭФ (Восточного экономического форума) пройдет международная регата по гребному спорту. Захватывающие соревнования приморцы смогут наблюдать в бухте Новик на острове Русский. В преддверии этого события состоялась пресс-конференция в столице Приморья.

Эти состязания соберут лучшие студенческие команды российских вузов, кроме того, ожидается, что представители других стран тоже присоединятся к этому событию. На данный момент известно, что во Владивосток прибудут представители таких стран, как Китай, Индонезия, Белоруссия и, возможно, Чили.

– Регата будет способствовать развитию международного сотрудничества. Спорт вне политики и нам важно, чтобы она позволила азиатско-тихоокеанскому региону сплотиться. Надеюсь, эти соревнования станут еще одним мостиком, который нас будет сближать, – отметил заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков.

Что же ждет зрителей и участников соревнований? Регламентом предусмотрены гонки в нестандартном для организаторов формате. Классической олимпийской дистанцией считается дистанция 2000 метров, в эту регату проведут заезды на 800. Такой формат позволит сделать мероприятие более динамичным и зрелищным.

Помимо дисциплин на открытой воде организаторы планируют провести соревнования по гребле-индор. Дисциплина предполагает использование специальных тренажеров. Ожидается, соревнования в этой дисциплине пройдут на площадке Минспорта России в рамках ВЭФ-2022 8 сентября. Помимо спортсменов в них смогут принять участие гости форума.

Чем же зацепила организаторов бухта Новик? Оказывается, ее выбрали неслучайно. Дело в том, что это естественный 12-километровый гребной канал, защищенный со всех сторон сопками. Здесь же расположен спортивный центр, где создана удобная инфраструктура для занятий всеми видами гребли: просторные эллинги для хранения лодок, пирсы, современный инвентарь.

– Проведение таких спортивных мероприятий должно оставлять хорошее наследие. Чтобы мы не просто провели мероприятие, а дали толчок развитию этого вида спорта. Есть желание и цель, чтобы это направление спорта дальше продолжало жить в Приморском крае, а в ДВФУ развивались студенческие гребные команды, – поделился министр спорта Приморского края Жан Кузнецов.

Эти состязания соберут лучшие студенческие команды российских вузов. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Международная Владивостокская регата – это не просто соревнования, а большой спортивный фестиваль с культурной и гастрономической программой. Главная идея – объединить людей, которые любят спорт и тех, кто хочет сделать его частью своей жизни, а также найти направление по душе и единомышленников. В зоне финиша для наблюдения за ходом соревнований смогут комфортно разместиться не менее 500-800 человек. Поэтому друзья спортсменов, участники и просто гости мероприятия смогут с комфортом болеть за спортсменов. Также будет оборудована зона для пикников и отдыха на природе и организована работа общественного питания.

– Наблюдать за ходом соревнований можно будет не только с набережной, но и на экранах, которыми оснастят основные площадки регаты. Те, кто приедет на собственном транспорте, смогут оставить машину на парковке, рассчитанной на 500 автомобилей, кроме того, к месту проведения регаты будет курсировать общественный транспорт, – рассказал президент федерации гребного спорта Приморского края Александр Зубко.

Отметим, что Международная регата войдет в событийный календарь Приморья, туристам будет на что посмотреть в столице Приморья, помимо прекрасных видов и музеев.

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