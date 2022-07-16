Олег Кожемяко пригрозил уголовной ответственностью из-за возможного обрушения мостов в Приморье

Одна из затопленных дорог Приморья. Фото: Министерство ГОЧС Приморского края

Из-за обильных осадков, которые принес циклон, 15 июля ввели режим чрезвычайной ситуации в двух муниципалитетах Приморья. Утром 16 числа еще несколько районов края оказались в экстренной ситуации, поэтому режим ЧС расширили. Постановление подписал губернатор региона Олег Кожемяко. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

ОТРЕЗАНЫ ОТ ЗЕМЛИ И СВЯЗИ

Дожди начались в Приморье еще в четверг. За двое суток, 14 и 15 июля, в Ольгинском и Лазовском округах выпало огромное количество осадков.

В первом муниципалитете на дороге Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово образовалось 23 перелива, село Маргаритово и поселок Моряк Рыболов оказались отрезаны от остального края, в семи населенных пунктах нет сотовой связи. С 15:00 пятницы здесь введен режим ЧС, отчиталась перед губернатором глава Ольгинского округа Екатерина Ванникова.

Во втором муниципалитете выпало больше 150 миллиметров осадков. Вода заполнила дороги, начала подмывать опоры двух мостов второго и третьего километра села Сокольчи, четыре населенных пункта остались без связи. Заместитель главы Сергей Осипов заявил, что чрезвычайное положение введено в 18:00.

Олег Кожемяко остро отреагировал на новость о мостах. Дело в том, что в этом году, уже традиционно, упало несколько дорожных сооружений.

– Если с мостами что-то случится, и вы не вскроете дорожное полотно после ухода воды, ответственность, в том числе уголовную, будут нести лично главы муниципальных образований. У вас должны быть дежурные группы, организованы работы в режиме ЧС, необходимо привлечь всю резервную технику.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Утром 16 числа в Приморье ввели режим ЧС «межмуниципального характера регионального уровня». Чрезвычайная ситуация сложилась также в Дальнегорске и Тернейском мунокруге. Такое решение принято из-за смещения циклона, обильных осадков, повреждению дорог и подтоплению домов.

Губернатор приказал задействовать силы Приморская территориальная подсистема РСЧС. Специалисты должны обезопасить людей от последствий сильных дождей, защитить территории края и организовать оперативную работу по ликвидации чрезвычайной ситуации.

В правительстве Приморского края обозначили следующее:

– В настоящее время дорожники и энергетики восстанавливают проезды и устраняют аварии на сетях.

Напомним, в регионе продлен режим повышенной готовности, он будет действовать до понедельника, 18 июля. В то же время в дальневосточной столице режим ПГ должен закончиться в 9 часов утра 17 числа.

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