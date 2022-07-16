На Камчатке пропал вертолет, пилот перестал выходить на связь

На Камчатке пропал вертолет с туристами. Фото: Ксения БЕЗБОРОДОВА.

В Камчатском крае 16 июля пропал вертолет «Робинсон», на борту которого, по предварительной информации, находятся три человека – пилот и два пассажира. При этом управлять вертолетом мог известный биатлонист, пятикратный чемпион мира среди юниоров Игорь Малиновский, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиаслужбы.

Вертолет вылетел из долины Узон (Кроноцкий заповедник) и, предположительно, летел в село Мильково, между ними по прямой всего 85 километров. В установленное время пилот не вышел на связь. Судно принадлежит ООО «Взлет», за штурвалом, по предварительным данным, находился пилот Малиновский И. В. 1997 года рождения.

В камчатском МЧС уточнили – вертолет совершал коммерческий рейс.

– Предполагается, что из-за непогоды вертолет совершил посадку для ночевки в неизвестном месте. Проблемы со связью у машины были изначально, – информирует издание «Известия».

Редакция «Комсомольской правды» обратилась за комментариями в Дальневосточную транспортную прокуратуру.

– Региональная транспортная прокуратура сейчас проводит проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности полетов, – прокомментировали в ведомстве.

Из-за сильного тумана и темноты на Камчатке поисково-спасательная операция продолжится с утра. С наступлением светлого времени суток спасатели поднимут вертолет Ми-8 и самолет Ан-26, их будет сопровождать судно территориального центра медицины катастроф со спасателями поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД».

Редакция также ждет обратную связь от Восточного МР СУ на транспорте Следственного комитета РФ.

Напомним, на прошлой неделе в кальдере вулкана на Камчатке эскренно сел вертолет со школьниками. К счастью, вынужденная посадка из-за неисправности судна прошла мягко и без пострадавших.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вертолет со школьниками экстренно сел в кальдере вулкана на Камчатке

Незапланированная посадка в Долине гейзеров произошла из-за неисправностей воздушного судна (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.