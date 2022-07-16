Известный российский биатлонист Малиновский был за штурвалом пропавшего на Камчатке вертолета

Игорь Малиновский. Фото: biathlonrus.com

За штурвалом пропавшего 16 июля на Камчатке вертолета «Робинскон» был 25-летний биатлонист Игорь Малиновский. Он родился 18 марта 1997 года в Мильково, куда и направлялось воздушное судно из долины Узон.

Молодой человек пятикратный чемпион мира по биатлону среди юниоров. Среди его хобби – полеты на вертолете. В этот раз Игорь полетел на Robinson RA-07350 компании «Взлет», которая принадлежит его отцу.

Напомним, вечером 16 июля в Камчатском крае пропал вертолет «Робинсон», на борту которого, по предварительной информации, находятся три человека – пилот и два пассажира. Воздушное судно вылетело из долины Узон (Кроноцкий заповедник) и, предположительно, направлялось в село Мильково, между которыми по прямой всего 85 километров. В установленное время пилот не вышел на связь. Вертолет мог пропасть в Елизовском районе. Предполагается, что из-за непогоды (туман и темное время суток) судно совершило посадку для ночевки в неизвестном месте.

Информация о происшествии в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Камчатскому краю поступила в 20:50 по камчатскому времени (11:50 по Москве).

Обновление:

По факту пропажи вертолета Robinson следователи Восточного МСУТ СК России заведено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ – нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц.

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